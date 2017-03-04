Сотни тысяч человек прошли в субботу по центральным улицам Лондона, протестуя против сокращения финансирования британской Национальной службы здравоохранения (НСЗ). Демонстранты дошли до парламента Соединенного Королевства и продолжили митинг у его стен, призывая остановить распространение мер жесткой экономии на социально значимые институты страны. По данным профсоюзов, выступавших организаторами манифестации, число участников акции достигало 250 тыс. человек.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал митингующих «изо всех сил защищать НСЗ». Выступая на митинге, он заявил, что британская система здравоохранения «находится в кризисе в связи с недостаточным финансированием, в результате чего люди не могут получить медицинскую помощь, в которой они нуждаются». «Это не является следствием ошибок персонала. В этом виновато правительство, которое сделало политический выбор», — сказал он.

В Скотленд-Ярде в свою очередь информировали, что нарушений правопорядка в ходе акции протеста выявлено не было. Никто из протестующих задержан не был.

Как ранее сообщали британские СМИ, стремительный рост населения Великобритании за счет притока мигрантов и нехватка врачей стали причиной того, что в стране девять из десяти больниц переполнены пациентами настолько, что это может негативно сказаться на качестве оказываемых медицинских услуг. В НСЗ отмечают, что в Англии 143 из 154 больниц заполнены на 85% — данный уровень является своеобразной «красной чертой» по предоставлению медицинских услуг. Риск летальных исходов при его превышении значительно возрастет, поскольку врачи не смогут своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь поступающим больным.

До 2020 года правительство Соединенного Королевства планирует дополнительно урезать расходы бюджета на 3,5 млрд фунтов (около $ 4,3 млрд). Меры экономии в том числе затронут и сферу здравоохранения.