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Путин и Эрдоган о российско-турецких отношениях: Нам удалось преодолеть все проблемы

10.03.2017 22:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Москва и Анкара сумели преодолеть все проблемы в связи с инцидентом с российским Су-24. Существующие ограничения между странами должны быть сняты. Об этом, как сообщает ТАСС, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили на пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции.


Фото: Reuters

«В результате прошедшего (с момента инцидента) времени нам удалось предотвратить провокационные действия и все проблемы», — заявил Эрдоган.

По его словам, в ходе прошедших переговоров между главами двух стран Турция и Россия полностью достигли нормализации в своих отношениях. «Я считаю, что мы завершили процесс нормализации в результате нашего сегодняшнего совещания и больше не хотим произносить такое слово, как нормализация», — добавил турецкий президент.

В свою очередь, Владимир Путин отметил высокий уровень взаимодействия между спецслужбами двух стран по операции в Сирии.

«Мы очень высоко оцениваем уровень взаимодействия, достигнутый между спецслужбами России и Турции, между военными ведомствами обеих стран», — сказал российский лидер.

Он также сообщил, что запрет на наем рабочих из Турции будет снят в самое ближайшее время.

Путин рассказал, что «до работы в Кремле» часто отдыхал в Турции и у него остались от этого отдыха хорошие воспоминания.

«Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции, но и для россиян за последние годы это стало важной составляющей их жизни. Сотни тысяч граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда еще не работал здесь, в Кремле, и у меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания», — сказал президент РФ.

Он выразил уверенность, что Анкара приложит все усилия для безопасного отдыха граждан РФ в Турции.

Как сообщается, Эрдоган пригласил Путина в Стамбул.

Для стимулирования взаимных инвестиций создан российско-турецкий инвестфонд с капиталом до $ 1 млрд. Первая сделка состоится в первом квартале 2017 года в области сельского хозяйства. Фонд также будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях.

На 2019 год намечено проведение перекрестного года культуры и туризма двух стран.

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был также потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.

28 ноября 2015 года Путин подписал указ «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принес извинения за случившееся, и отношения между странами начали нормализовываться.

 
 
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Об этом Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили на пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции.

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