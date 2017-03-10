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Путин и Эрдоган о российско-турецких отношениях: Нам удалось преодолеть все проблемы
10.03.2017 22:05 — Новости Мира | Tut.by
Москва и Анкара сумели преодолеть все проблемы в связи с инцидентом с российским Су-24. Существующие ограничения между странами должны быть сняты. Об этом, как сообщает
«В результате прошедшего (с момента инцидента) времени нам удалось предотвратить провокационные действия и все проблемы», — заявил Эрдоган.
По его словам, в ходе прошедших переговоров между главами двух стран Турция и Россия полностью достигли нормализации в своих отношениях. «Я считаю, что мы завершили процесс нормализации в результате нашего сегодняшнего совещания и больше не хотим произносить такое слово, как нормализация», — добавил турецкий президент.
В свою очередь, Владимир Путин отметил высокий уровень взаимодействия между спецслужбами двух стран по операции в Сирии.
«Мы очень высоко оцениваем уровень взаимодействия, достигнутый между спецслужбами России и Турции, между военными ведомствами обеих стран», — сказал российский лидер.
Он также сообщил, что запрет на наем рабочих из Турции будет снят в самое ближайшее время.
Путин рассказал, что «до работы в Кремле» часто отдыхал в Турции и у него остались от этого отдыха хорошие воспоминания.
«Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции, но и для россиян за последние годы это стало важной составляющей их жизни. Сотни тысяч граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда еще не работал здесь, в Кремле, и у меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания», — сказал президент РФ.
Он выразил уверенность, что Анкара приложит все усилия для безопасного отдыха граждан РФ в Турции.
Как сообщается, Эрдоган пригласил Путина в Стамбул.
Для стимулирования взаимных инвестиций создан российско-турецкий инвестфонд с капиталом до $ 1 млрд. Первая сделка состоится в первом квартале 2017 года в области сельского хозяйства. Фонд также будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях.
На 2019 год намечено проведение перекрестного года культуры и туризма двух стран.
24 ноября 2015 года ВВС Турции
28 ноября 2015 года Путин
В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган
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Об этом Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили на пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции.
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