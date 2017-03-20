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Родственники жертв теракта 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

21.03.2017 10:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Группа пострадавших в теракте 11 сентября 2001 года и родственников жертв подали коллективный иск против Саудовской Аравии. Как сообщает BuzzFeed, авторы иска уверены в причастности властей королевства к поддержке террористов, совершивших атаку на башни-близнецы.


Фото: Reuters

Число авторов коллективного иска составило порядка 800 человек. Иск был направлен в федеральный суд в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Пострадавшие уверены, что Эр-Рияд оказывал финансовую поддержку террористам. В связи с этим они добиваются от Саудовской Аравии денежной компенсации.

Кроме того, в иске отмечается, что власти страны знали о связях по меньшей мере трех террористов с террористической организацией «Аль-Каида». Тем не менее они не сообщили об этом Соединенным Штатам. «Саудовская Аравия была двуличной. Публично они действовали против „Аль-Каиды“ вместе с США и западными странами, однако на самом деле лица, действовавшие от лица саудовского правительства, оказывали террористам значительную материальную поддержку», — говорится в иске.

Первый иск к властям Саудовской Аравии в связи с обвинениями в поддержке террористов, совершивших атаку 11 сентября 2001 года, был подан 1 октября 2016 года. Его автором стала вдова одного из погибших в террористических атаках.

Законопроект, позволяющий в судебном порядке преследовать государства, оказывавшие поддержку террористам на территории США, был принят конгрессом в сентябре 2016 года. В конце сентября президент страны Барак Обама наложил на него вето, однако конгрессу удалось его преодолеть, набрав более двух третей голосов в поддержку законопроекта.

 
 
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Число авторов коллективного иска составило порядка 800 человек. Пострадавшие уверены, что Эр-Рияд оказывал финансовую поддержку террористам.

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