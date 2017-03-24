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Меркель: Ни одна из стран ЕС не последует примеру Великобритании

24.03.2017 23:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания останется единственной страной, отказавшейся от членства в Евросоюзе, уверена канцлер ФРГ.


Фото: Reuters

Великобритания останется единственным государством, пожелавшим покинуть Европейский Союз, уверена канцлер ФРГ Ангела Меркель. «У отдельных государств ЕС, конечно же, разные представления о том, как нам строить совместное будущее, но в целом путь ясен: необходимо укреплять сотрудничество в военной политике, в вопросе защиты границ, в борьбе с исламистским терроризмом и во всем, что укрепит нашу экономику и гарантирует рабочие места нашим детям и внукам», — заявила Меркель в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в пятницу, 24 марта.

Ее заявление прозвучало накануне 60-летия Римского договора, подписанного в 1957 году правительствами ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Этот документ стал основой для создания Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Торжественные мероприятия по случаю юбилея намечены на субботу, 25 марта.

Ожидается, что 29 марта правительство Великобритании подаст официальное заявление о выходе из состава Евросоюза. По словам Ангелы Меркель, это событие не должно омрачить празднование 60-й годовщины подписания Римского договора. «Мы знали, что письмо придет, — не имеет значения, днем раньше или днем позже. Входящие в состав ЕС государства, стремящиеся к совместному будущему, могут отпраздновать эту дату вместе», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Европейцы стали еще лучше относиться к ЕС

Между тем граждане стран Евросоюза стали еще лучше относиться к идее совместного будущего в составе ЕС. Как свидетельствуют опубликованные 24 марта результаты соответствующего опроса, проведенного Фондом Бертельсмана, 70 процентов жителей Евросоюза проголосовали бы за пребывание своей страны в ЕС. В августе 2016 года на этот вопрос положительно ответили 66 процентов респондентов, в июле 2016-го — 52 процента.

 
 
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Между тем граждане стран Евросоюза стали еще лучше относиться к идее совместного будущего в составе ЕС.

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