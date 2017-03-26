В 99 городах России 26 марта прошли акции протеста против коррупции. В митингах приняли участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Поводом для них стала публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, передают Naviny.by .

В городах, где акцию не согласовали, митинги вылились в противостояние с полицией. В некоторых городах прошли задержания, больше всего участников митингов взяли под стражу в Москве – 1030 человек. Здесь митинг, который состоялся на Пушкинской площади, по оценке организаторов собрал 25-30 тыс. человек, МВД - 7-8 тыс.

Большинству задержанных, среди которых сам Алексей Навальный и все сотрудники главного офиса ФБК, предъявили обвинения по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере около 350 долларов за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». В ближайшее время пройдут суды.

Также в отношении ФБК проводится доследственная проверка в связи с возможными экстремистскими высказываниями во время интернет-трансляции воскресных акций на YouTube.

Кроме того, многочисленные задержания прошли во Владивостоке и Самаре, где протесты переместились к отделам полиции, куда свезли активистов, а также в Тамбове, Нижнем Новгороде, Махачкале, Нижнем Тагиле, Туле, Пскове и других городах.

В Санкт-Петербурге задержанные - около 130 человек - подписывали административный протокол и уходили после воспитательной беседы с сотрудниками Центра «Э».

Напомним, что 25-26 марта жители Беларуси отмечали День Воли, приурочив к празднику акции против Декрета №3 (о «тунеядцах»). При этом власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Всего сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.