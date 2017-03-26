﻿ «Он вам не Димон»: акции протеста прошли в 99 городах России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Он вам не Димон»: акции протеста прошли в 99 городах России

27.03.2017 11:36 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В 99 городах России 26 марта прошли акции протеста против коррупции. В митингах приняли участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Поводом для них стала публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, передают Naviny.by.

В городах, где акцию не согласовали, митинги вылились в противостояние с полицией. В некоторых городах прошли задержания, больше всего участников митингов взяли под стражу в Москве – 1030 человек. Здесь митинг, который состоялся на Пушкинской площади, по оценке организаторов собрал 25-30 тыс. человек, МВД - 7-8 тыс.

Большинству задержанных, среди которых сам Алексей Навальный и все сотрудники главного офиса ФБК, предъявили обвинения по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере около 350 долларов за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». В ближайшее время пройдут суды.

Также в отношении ФБК проводится доследственная проверка в связи с возможными экстремистскими высказываниями во время интернет-трансляции воскресных акций на YouTube.

Кроме того, многочисленные задержания прошли во Владивостоке и Самаре, где протесты переместились к отделам полиции, куда свезли активистов, а также в Тамбове, Нижнем Новгороде, Махачкале, Нижнем Тагиле, Туле, Пскове и других городах.

В Санкт-Петербурге задержанные - около 130 человек - подписывали административный протокол и уходили после воспитательной беседы с сотрудниками Центра «Э».

Напомним, что 25-26 марта жители Беларуси отмечали День Воли, приурочив к празднику акции против Декрета №3 (о «тунеядцах»). При этом власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске.  Всего сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.

Между тем Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 99 городах России 26 марта прошли акции протеста против коррупции. В митингах приняли участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Ле Пен предрекла гибель Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика