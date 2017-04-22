Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Информацию «Новой газете» подтвердили в ОБСЕ. Погиб один из наблюдателей, еще один сотрудник миссии был ранен. Это первый смертельный инцидент за три года работы миссии ОБСЕ на востоке Украины.

По данным силовиков ЛНР, автомобиль с наблюдателями ОБСЕ был взорван в районе села Пришиб в Славяносербском районе. Бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля. В ЛНР предположили, что фугас могли установить украинские диверсанты с целью провокации.

«Луганскинформцентр» сообщает, что две машины миссии ОБСЕ ехали из Славяносербска в Сокольники.

ТАСС со ссылкой на источники в ЛНР передает, что при подрыве машины погиб один наблюдатель ОБСЕ, еще один получил ранения.

Гибель наблюдателя ОБСЕ подтвердил глава организации Себастьян Курц в своем Twitter.

Взорванный автомобиль СММ ОБСЕ отклонился от маршрута следования, заявил «Луганскинформцентру» представитель народной милиции ЛНР.

«Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования», — заявил он.

В ЛНР также выразили надежду на «реальную оценку происшествия» международными организациями.