Фото: ТАСС

Первые шаги человечества во Вселенную были триумфальными: удача за удачей, победа за победой. Уже казалось, что так будет всегда. Но 24 апреля 1967 года космос потребовал первой жертвы: при посадке разбился новый советский корабль «Союз-1», который пилотировал Владимир Комаров.

Он стал первым человеком в мире, побывавшим в космосе дважды, и первым погибшим в ходе выполнения миссии.

В Кремле хотели отметить грядущее 50-летие «великого Октября» новой технической сенсацией, но вместо фанфар прозвучал похоронный марш.

Вопрос о степени риска и, следовательно, вины организаторов полета остается открытым.

Годом раньше ушел из жизни великий конструктор Сергей Королев. Эпоха безусловного лидерства советской космонавтики закончилась.

Первый многоместный

Комарову уже приходилось опасно рисковать. После полета Гагарина Никита Хрущев требовал каждые несколько месяцев демонстрировать что-нибудь эффектное, то и дело задавая Королеву сакраментальный вопрос: «Чем удивлять будем?».

Задача показать миру многоместный космический аппарат была поставлена в 1964 году.

Тогда взяли обычный гагаринский «Восток», нарекли «Восходом» и втиснули в кабину трех самых маленьких космонавтов, причем без скафандров. Идею подал молодой инженер из КБ Королева Константин Феоктистов, вызвавшийся испытать ее на себе.

12−13 октября 1964 года на борту «Восхода» в космос впервые вышли не военные летчики, а инженер Феоктистов и врач Борис Егоров. Командиром и пилотом был Владимир Комаров.

Опасный полет на приспособленном корабле предприняли, чтобы, не дай Бог, не уступить пальму первенства создаваемому в США «Аполлону».

Между тем, еще при Королеве закипепа работа над настоящим трехместным кораблем, «Союзом», которому предстояло обслуживать будущие орбитальные станции и, возможно, лететь на Луну.

Официальная полуправда

Крупнейшие катастрофы в истории освоения космоса

29 июня 1971 года: накануне посадки произошла разгерметизация спускаемого аппарата советского корабля «Союз-11»; погибли космонавты Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев.

28 января 1986 года: через несколько минут после старта взорвался топливный бак американского шаттла «Челленджер»; погибли семь астронавтов.

1 февраля 2003 года: при посадке на Землю сгорел американский шаттл «Колумбия», предположительно из-за разрушения теплоизоляционной обшивки; погибли семь астронавтов.

Конструкция «Союзов» оказалась весьма удачной. В модернизированном виде они эксплуатируются поныне. Но первый корабль отправился в пробный полет с недоделками. Спешку участники событий называют основной причиной трагедии.

Конкретно подвели посадочные парашюты.

В опубликованном на следующий день заявлении ТАСС говорилось:

«23 апреля 1967 года в Советском Союзе был выведен с целью лётных испытаний на орбиту Земли новый космический корабль «Союз-1», пилотируемый лётчиком-космонавтом СССР Героем Советского Союза инженер-полковником Комаровым Владимиром Михайловичем.

В течение испытательного полета, продолжавшегося более суток, В. М. Комаровым была полностью выполнена намеченная программа отработки систем нового корабля, а также проведены запланированные научные эксперименты. При полете летчик-космонавт совершал маневрирование корабля, проводил испытания основных его систем на различных режимах и давал квалифицированную оценку технических характеристик.

24 апреля, когда программа испытаний была окончена, ему было предложено прекратить полёт и совершить посадку. После осуществления всех операций, связанных с переходом на режим посадки, корабль благополучно прошёл наиболее трудный и ответственный участок торможения в плотных слоях атмосферы и полностью погасил первую космическую скорость.

Однако при открытии основного купола парашюта на семикилометровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта космический корабль снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели В. М. Комарова".

Обстоятельства гибели корабля и космонавта власти изложили в целом верно. Но намеченная программа выполнена не была, и «маневрировал» Владимир Комаров не от хорошей жизни.

Согласно плану, вслед ему должен был стартовать «Союз-2» с Валерием Быковским, Алексеем Елисеевым и Евгением Хруновым на борту.

После первой в мире стыковки на орбите Елисееву и Хрунову предстояло через открытый космос перейти в корабль Комарова и на нем приземлиться.

Эта программа была выполнена в январе 1969 года, только вместо погибшего Комарова и Быковского летали Борис Волынов и Владимир Шаталов.

Пошло вразнос

А на борту «Союза-1» сразу после выхода на орбиту начались неполадки.

Корабль стартовал в 3 часа 35 минут 23 апреля. Спустя 540 секунд выяснилось, что не раскрывается одна из двух солнечных батарей. Часть приборов не включилась из-за нехватки электроэнергии.

Затем не открылась дублирующая антенна телеметрической системы и не отошел козырек, защищающий солнечно-звездный датчик от выхлопов двигателей. Это означало невозможность ориентирования корабля в пространстве по солнцу и звездам.

Первая попытка изменить орбиту корабля не удалась: он стал вращаться вокруг своей оси и, когда Комаров пытался исправить проблему, вращение только усиливалось.

Уже после пяти витков Центр управления полетами решил отменить старт «Союза-2», а «Союз-1» как можно быстрее вернуть на Землю.

Опытный и хладнокровный пилот, Комаров пять часов боролся за жизнь и корабль, и сумел совершить почти невозможное: в ручном режиме сориентировать «Союз» и начать торможение, причем точно над заданным районом.

Ему пришлось импровизировать, поскольку никто прежде такого не делал, и в программу подготовки космонавтов ручная посадка не входила.

Парашют не раскрылся

В ЦУПе уже с облегчением вздохнули, но тут-то и случилась беда.

На высоте семи километров тормозной парашют не смог вытащить тяжелый основной парашют большого корабля из контейнера (как впоследствии выяснилось, усилие в 2,8 тонны оказалось недостаточным, а заранее это не проверили).

Запасной парашют вышел, но из-за вращения аппарата у него перекрутились стропы.

На огромной скорости корабль врезался в землю.

Катастрофа произошла в 06:22 минуты в Адамовском районе Оренбургской области в 65 км восточнее города Орска.

По словам очевидцев, они видели корабль, летевший к земле «как метеорит». Спускаемая капсула ушла в грунт на полметра. Прибывшие на вертолетах спасатели увидели пожар и местных жителей, пытавшихся забросать огонь лопатами.

Впоследствии выяснилось, что на «Союзе-2» был такой же дефект парашютной системы, как на «Союзе-1».

Дублером Комарова являлся Юрий Гагарин. Комарова предпочли как технически лучше подготовленного для сложного полета.

Сергей Королев в свое время твердо пообещал Гагарину вторую миссию на новом корабле, так что, будь он жив, Гагарин, скорее всего, отправился бы в космос в апреле 67-го и погиб на год раньше, чем на самом деле.

Последние слова

В ходе предполетной подготовки на «Союзе-1» обнаружились 203 недоработки.

Ранее состоялись три беспилотных запуска, и все они, мягко говоря, сопровождались проблемами.

По-хорошему, старт следовало отложить на неопределенный срок.

Дочь Комарова Ирина Владимировна в интервью газете «Московский комсомолец» в 2013 году с благодарностью вспомнила заместителя директора конструкторского бюро Александра Мрыкина, начальника отдела Ивана Прудникова и заместителя начальника «Байконура» Анатолия Кириллова, которые, по ее словам, настаивали, что корабль «сырой».

Некоторые участники событий утверждают, что неоправданный оптимизм проявил преемник Королева, ныне покойный Василий Мишин, который недавно вступил на пост и якобы хотел проявить себя.

Говорили, что Гагарин казнился тем, что не воспользовался своим положением и не добился приема у Брежнева.

Вместе с тем, свидетельства не подтверждают легенд, будто Комаров знал, что идет на верную смерть и со слезами на глазах говорил, что готов умереть вместо Гагарина, в автобусе по пути на космодром у него был обреченный вид, а Гагарин якобы появился на стартовой площадке в скафандре и рвался в «Союз-1».

По воспоминаниям Ирины Комаровой, отец настолько хотел лететь, что полтора месяца не пил молоко из холодильника, как имел обыкновение делать, дабы ненароком не заболеть.

Правда, перед полетом навел порядок у себя в столе, ответил на все письма и показал жене, где лежат ключи от гаража. Но естественное осознание риска и обреченность — не одно и то же.

Выложенная в наши дни в интернете запись переговоров Комарова с ЦУПом накануне посадки не содержит ни проклятий в адрес его «убийц», ни просьбы позаботиться о семье, как говорится в некоторых источниках.

Последние слова космонавта были: «Нахожусь в кресле, привязался ремнями. Самочувствие отличное, все нормально».

Более того: все случилось так быстро, что неизвестно, успел ли Комаров почувствовать, что гибнет.

Первоклассный специалист

Во второй полет Владимир Комаров отправился через 40 дней после своего 40-летия, которое широко отметил с друзьями.

В отличие от большинства космонавтов первого набора, от которых требовалось главным образом железное здоровье, он успел с отличием окончить военно-воздушную академию имени Жуковского и получить распределение в НИИ ВВС, занимавшийся испытаниями новой техники.

Летную профессию избрал в 16 лет, поступив в 1-ю Московскую спецшколу ВВС (в то время существовали средние школы с техническим уклоном, готовившие подростков к поступлению в авиационные и артиллерийские училища).

Служил в Грозном и Мукачево Закарпатской области Украины, летал на первых реактивных истребителях.

В отряде космонавтов особенно дружил с Гагариным.

Две могилы

Прах Владимира Комарова, вернее то, что смогли собрать на месте катастрофы, был погребен у Кремлевской стены.

Американские астронавты просили разрешения прислать своего представителя на похороны, но получили отказ.

По словам Ирины Комаровой, семья всегда считала настоящей могилой мужа и отца место его гибели в Оренбургской области.

Спустя полтора месяца после трагедии военнослужащие дислоцированной неподалеку ракетной дивизии установили там самодельный обелиск и посадили березки.

Деревья плохо растут в сухой степи. Сложился обычай: проезжавшие мимо водители прихватывали канистру с водой и поливали их.

Официальный монумент появился в 1987 году.