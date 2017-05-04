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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайские военные моряки передали трех пиратов властям Сомали "Сегодня корабль ВМС Китая передал властям Пунтленда трех пиратов", - заявил Ахмед Саид, заместитель директора морской полиции в полуавтономном северном районе...

В пятницу моряки с китайского военно-морского судна передали сомалийским властям трех людей, подозреваемых в занятии пиратством, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.Пираты подозреваются в попытке угона в апреле грузового судна с флагом Тувалу OS35, которое было спасено китайским военно-морским флотом после того, как команда послала сигнал бедствия."Сегодня корабль ВМС Китая передал властям Пунтленда трех пиратов", - заявил Ахмед Саид, заместитель директора морской полиции в полуавтономном северном районе Сомали Пунтленд.Пираты сообщили властям о местонахождении лидера пиратов, известного как Ау Комбе, добавил он.Нападения резко сократились после того, как владельцы судов ужесточили безопасность и стали огибать побережье Сомали. Но в этом году на фоне засухи в регионе отдельные пиратские нападения возобновились.В период своего расцвета в 2011 году сомалийские пираты провели 237 нападений у побережья Сомали и удерживали сотни заложников