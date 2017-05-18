Почему в США заговорили об импичменте Трампа?

В связи с последними громкими скандалами, связанными с Дональдом Трампом, — увольнением главы ФБР и передачей секретных сведений министру иностранных дел России — в американских СМИ все чаще можно встретить рассуждения о грозящем президенту импичменте. 17 мая возможность импичмента даже обсуждалась в Конгрессе — с предложением отстранить президента от власти выступил один из членов Палаты представителей. «Медуза» рассказывает, как устроена процедура импичмента, и насколько вероятно, что она будет запущена.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

Что такое импичмент?

Импичмент — предусмотренная конституцией США процедура отстранения от власти высокопоставленных должностных лиц (губернаторов, вице-президентов и президентов). Согласно конституции, если президента подозревают в совершении преступления, то просто отправить его под суд нельзя — сперва Конгресс должен решить, существуют ли для обвинений достаточные основания, и если да — отстранить главу государства от власти.

Это достаточно сложный процесс, и импичмент не означает, что президент в итоге будет отстранен. Начать процедуру имеет право только Палата представителей и только по рекомендации юридического комитета. После рекомендации вопрос об импичменте выносится на голосование: парламентарии обсуждают обвинения в адрес главы государства и простым большинством голосов определяют, есть ли основания для его отстранения. Если Палата представителей голосует за импичмент, дело отправляется в Сенат, где происходит собственно суд — члены верхней палаты (при председательстве судьи Верховного суда) рассматривают обвинения по существу и по итогам выносят решение об отстранении президента. Для отстранения необходимо большинство в две трети голосов.

За что президента можно отстранить от власти?

В американской конституции есть лишь очень общее определение преступлений, преследуемых в порядке импичмента. В части 4 второй статьи основного закона говорится следующее : «Президент, вице-президент и другие должностные лица могут быть отстранены от должности путем импичмента по обвинению в государственной измене, взяточничестве и других серьезных преступлениях и правонарушениях». Определенного ответа на вопрос, что именно можно считать «другими серьезными преступлениями», нет. На практике это остается на усмотрение Конгресса. К примеру, в 1970 году будущий президент США Джеральд Форд (на тот момент — лидер меньшинства в Палате представителей) объявил, что импичмент можно вынести за любое преступление, если большинство членов Палаты представителей за это проголосует.

В чем могут обвинить Дональда Трампа?

Несмотря на то, что некоторые усматривают в истории с израильскими разведданными , которыми Дональд Трамп поделился с Сергеем Лавровым, признаки государственной измены (свидетельствовать об этом может хотя бы всплеск поискового запроса «Trump+treason» в Google), едва ли президенту можно вменить столь серьезное преступление. Как минимум потому, что, согласно конституции США, госизмена предполагает «ведение военных действий против США либо оказание поддержки и помощи врагам США». Хотя в американских СМИ Россию нередко именуют врагом или противником, речь в конституции идет скорее о сторонах, участвующих в боевых действиях. По большому счету, поделившись с российскими дипломатами разведданными, Дональд Трамп вообще не нарушил закон .

Гораздо более серьезным стало бы обвинение в препятствии правосудию — именно об этом говорят в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми . Официальная причина увольнения — поведение Коми в ходе расследования дела об электронной переписке Хиллари Клинтон, однако существуют опасения, что отставка главы ФБР была связана с расследованием связей окружения Трампа с Россией. Уже после увольнения выяснилось, что Джеймс Коми запрашивал в Минюсте дополнительные ресурсы на это расследование, а также что Трамп просил его отказаться от преследования Майкла Флинна — советника президента по национальной безопасности, который был вынужден уйти в отставку после сообщений о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

Насколько вероятно, что процедура будет запущена?

На сегодняшний день эта вероятность достаточно мала. Больше всего перспектива импичмента вдохновляет американские СМИ, чьи отношения с Дональдом Трампом уже складываются не лучшим образом. Единственным конгрессменом , заявившим о необходимости отстранения Трампа, стал член Палаты представителей от Демократической партии, политик из Техаса Эл Грин. Республиканцы в Конгрессе, без поддержки которых импичмент Трампа невозможен в принципе (партия президента контролирует большинство кресел в обеих палатах) до сих пор не выражали желания его отстранять, ограничиваясь комментариями в связи с тем или иным скандалом. 17 мая сенатор Джон Маккейн на прямой вопрос о возможности отстранения Трампа заявил, что не считает импичмент целесообразным. «Я могу лишь судить о текущей ситуации, — цитирует республиканца The Washington Examiner . — Что ни день, мы видим новые сюрпризы, но на данный момент такой подход не кажется мне целесообразным. Не думаю, что многие люди воспринимают [призывы к импичменту] всерьез».

Республиканцы также поддержали назначение независимого обвинителя для расследования связей окружения Трампа с Россией (17 мая на эту должность был назначен бывший глава ФБР Роберт Мюллер), однако до сих пор нет никаких свидетельств того, что это расследование затронет фигуру самого президента.