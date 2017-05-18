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Почему в США заговорили об импичменте Трампа?
19.05.2017 14:45 — Новости Мира | Tut.by
В связи с последними громкими скандалами, связанными с Дональдом Трампом, — увольнением главы ФБР и передачей секретных сведений министру иностранных дел России — в американских СМИ все чаще можно встретить рассуждения о грозящем президенту импичменте. 17 мая возможность импичмента даже обсуждалась в Конгрессе — с предложением отстранить президента от власти выступил один из членов Палаты представителей. «Медуза» рассказывает, как устроена процедура импичмента, и насколько вероятно, что она будет запущена.
Что такое импичмент?
Импичмент — предусмотренная конституцией США процедура отстранения от власти высокопоставленных должностных лиц (губернаторов, вице-президентов и президентов). Согласно конституции, если президента подозревают в совершении преступления, то просто отправить его под суд нельзя — сперва Конгресс должен решить, существуют ли для обвинений достаточные основания, и если да — отстранить главу государства от власти.
Это достаточно сложный процесс, и импичмент не означает, что президент в итоге будет отстранен. Начать процедуру имеет право только Палата представителей и только по рекомендации юридического комитета. После рекомендации вопрос об импичменте выносится на голосование: парламентарии обсуждают обвинения в адрес главы государства и простым большинством голосов определяют, есть ли основания для его отстранения. Если Палата представителей голосует за импичмент, дело отправляется в Сенат, где происходит собственно суд — члены верхней палаты (при председательстве судьи Верховного суда) рассматривают обвинения по существу и по итогам выносят решение об отстранении президента. Для отстранения необходимо большинство в две трети голосов.
За что президента можно отстранить от власти?
В американской конституции есть лишь очень общее определение преступлений, преследуемых в порядке импичмента. В части 4 второй статьи основного закона
В чем могут обвинить Дональда Трампа?
Несмотря на то, что некоторые усматривают в истории с
Гораздо более серьезным стало бы обвинение в препятствии правосудию — именно об этом говорят в связи с
Насколько вероятно, что процедура будет запущена?
На сегодняшний день эта вероятность достаточно мала. Больше всего перспектива импичмента вдохновляет американские СМИ, чьи отношения с Дональдом Трампом уже складываются не лучшим образом.
Республиканцы также поддержали назначение независимого обвинителя для расследования связей окружения Трампа с Россией (17 мая на эту должность
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В связи с последними громкими скандалами, связанными с Дональдом Трампом, - увольнением главы ФБР и передачей секретных сведений министру иностранных дел России -...
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