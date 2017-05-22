Американка случайно купила у NASA сумку Нила Армстронга и продает ее за миллионы долларов

Юрист Нэнси Ли Карлсон из Чикаго — единственный в мире человек, который легально владеет лунной пылью. NASA пыталось отобрать у нее сумку, в которой Нил Армстронг привез образцы породы, но ничего не получилось: суд подтвердил, что Карлсон купила ее легально. О том, как ценный артефакт, который теперь может быть продан за несколько миллионов долларов, оказался у простого человека, рассказала газета The Wall Street Journal . И это оказалась запутанная история.



Фото: sothebys.com

21 июля 1969 года на поверхность Луны сел модуль корабля «Аполлон-11». Командир экипажа Нил Армстронг вышел из корабля, сказал знаменитую речь про большой шаг для всего человечества и собрал в специальную сумку немного лунного грунта — на случай, если миссию придется резко прервать.

Сумка с грунтом вернулась на Землю и хранилась в NASA. В 1972 году, когда завершилась последняя миссия на Луну, инженеров и ученых агентства попросили освободить место для грядущей программы «Спейс шаттл». Поэтому они начали уносить домой, раздавать и выбрасывать вещи, оставшиеся от «Аполлонов».

Одним из тех, кому доставались сувениры из космоса, оказался Макс Эри. Он работал директором планетария в научном музее в Техасе и, по его словам, часто сталкивался в Космическом центре имени Линдона Джонсона с инженерами — те просили его помочь выбросить мусор. Эри с разрешения сотрудников NASA оставлял себе какие-то вещи, отправленные на свалку.

В одной из коробок с «мусором» была сумка Нила Армстронга, но Эри утверждает, что не знал о ее происхождении. Позже он возглавил Канзасский центр космосферы и космоса. В 2002 году выяснилось, что Макс Эри продавал предметы, которые находились в коллекции музея. В 2003-м агенты ФБР провели обыски в его доме и забрали все вещи, которые как-то связаны с космосом. В гараже они нашли ту самую сумку, побывавшую на Луне.

Эри посадили на два года за кражу государственной собственности и отмывание денег. Изъятые у него вещи передали в службу маршалов США для последующей продажи. Они пролежали в хранилище еще 10 лет, после чего их выставили на аукцион.

Лот, в который входили сумка с лунным грунтом, стартовый ключ от корабля «Союз Т-14» и подголовник из командного модуля корабля «Аполлон», в марте 2015 года заметила Нэнси Ли Карлсон. В описании лота говорилось: «Один мешок для образца лунного грунта с лунной пылью („Лунная сумка“), 29 сантиметров, дырка в центре. Миссия неизвестна». Карлсон купила товар за 995 долларов.

Чтобы убедиться, что в сумке действительно лунный грунт, женщина отправила ее в центр имени Линдона Джонсона. Она ждала ответа полгода; в итоге ей позвонили и сообщили, что это и правда сумка с лунной пылью, которая летала в составе миссии «Аполлон 11». Осознав ошибку, NASA оставило сумку у себя и попросило суд аннулировать аукцион.

Но Карлсон тоже пошла в суд — она считала, что агентство незаконно присвоило ее собственность. В декабре 2014 года судья Томас Мартен занял сторону американки, признав ее добросовестным покупателем. Через два месяца Нэнси Ли Карлсон с сыном и адвокатом приехала в центр имени Джонсона. Ей выдали коробку с той самой сумкой, которую она тут же передала специально нанятой охране.

В июле 2017 года сумку Нила Армстронга выставят на аукцион Sothebyʼs. Лот оценивается в 2−4 миллиона долларов. Нэнси Ли Карлсон собирается потратить часть заработанных денег на финансирование научных и медицинских исследований.