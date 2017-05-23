﻿ Китайский батискаф погрузился в Марианскую впадину на 4,8 тыс. м. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский батискаф погрузился в Марианскую впадину на 4,8 тыс. м

24.05.2017 10:49 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Пилотируемый глубоководный батискаф "Цзяолун" совершил погружение в самую глубокую точку на планете - "Бездну Челленджера" в Марианской впадине. Батискаф достиг глубины 4 811 м.

По мнению ученых, полученные "Цзяолуном" образцы базальта имеют важное значение для исследования причин образования Марианской впадины, ее структуры и эволюции, а собранные биологические образцы помогут продвижению исследований в области глубоководного биоразнообразия, экосистем и биогеографии.

Согласно плану, "Цзяолун" совершит десять погружений, второе погружение в Марианской впадине намечено на 25 мая.-0-

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению ученых, полученные "Цзяолуном" образцы базальта имеют важное значение для исследования причин образования Марианской впадины, ее структуры и эволюции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Встреча Папы Римского с Трампом продолжалась почти полчаса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика