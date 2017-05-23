Китайский батискаф погрузился в Марианскую впадину на 4,8 тыс. м

24 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Пилотируемый глубоководный батискаф "Цзяолун" совершил погружение в самую глубокую точку на планете - "Бездну Челленджера" в Марианской впадине. Батискаф достиг глубины 4 811 м.

По мнению ученых, полученные "Цзяолуном" образцы базальта имеют важное значение для исследования причин образования Марианской впадины, ее структуры и эволюции, а собранные биологические образцы помогут продвижению исследований в области глубоководного биоразнообразия, экосистем и биогеографии.

Согласно плану, "Цзяолун" совершит десять погружений, второе погружение в Марианской впадине намечено на 25 мая.-0-