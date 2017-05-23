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Опубликовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

24.05.2017 13:15 — Новости Мира | БелТА  
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Опубликовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Великобритании впервые обнародовала сегодня фотографию вероятного исполнителя теракта в Манчестере Салмана Рамадана Абеди. Предполагаемый террорист-смертник на опубликованном фото одет в серую куртку и желтую рубашку, передает ТАСС.

Как сообщила накануне газета "Дейли телеграф", Салман Абеди родился в Манчестере в 1994 году и был третьим ребенком в семье ливийских беженцев, которые прибыли в Великобританию под предлогом спасения от режима Муаммара Каддафи. По информации издания, родители Абеди сами родились в Ливии и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера.

Предполагаемый исполнитель теракта в Манчестере учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству". Газета сообщила, что, по неподтвержденной информации, вся семья, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.

По словам главы британского МВД Эмбер Радд, Салман Абеди "недавно возвратился из Ливии" и, видимо, имел сообщников.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22.35 по местному времени 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщила накануне газета "Дейли телеграф", Салман Абеди родился в Манчестере в 1994 году и был третьим ребенком в семье ливийских беженцев, которые прибыли в...

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