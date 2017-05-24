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Конституционный суд Тайваня велел властям легализовать однополые браки

25.05.2017 06:22 — Новости Мира | Tut.by  
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В Тайване Конституционный суд признал незаконным действующий в стране запрет на однополые браки и велел властям в течение двух лет изменить законодательство.

Согласно решению суда, определение брака как союза между мужчиной и женщиной нарушает принцип равенства всех граждан и право на вступление в брак.

Если законодательство не поменяют в течение двух лет, однополым парам должно быть позволено, как и другим гражданам, регистрировать браки в органах, занимающихся пропиской, постановил суд.

Тайвань может стать первым азиатским государством, где будут легализованы однополые браки.

Иск в Конституционный суд направил ЛГБТ-активист, которому в 2013 году отказали в регистрации брака. Как пишет Taiwan News, мужчина открыто выступал за легализацию гей-браков с середины 1980-х, когда его приговорили к пяти месяцам тюрьмы за пикет на эту тему у здания парламента.

Дискуссия о легализации однополых браков продолжалась в Тайване с начала 2000-х годов. В ряде регионов страны разрешена регистрация однополых партнерств. Опросы общественного мнения, как пишет The Straits Times, свидетельствуют о примерно равном количестве в стране сторонников и противников этой меры.

По состоянию на май 2017 года однополые браки легализованы в 22 странах (в Великобритании и Мексике — не во всех регионах).

 
 
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Согласно решению суда, определение брака как союза между мужчиной и женщиной нарушает принцип равенства всех граждан и право на вступление в брак.

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