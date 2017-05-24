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Вертолет, принадлежащий медицинской службе университета, разбился в Делавере
25.05.2017 22:42 — Новости Мира | БелТА
Очевидцы сообщают о крушении медицинского вертолета в округе Нью-Касл, штат Делавер (США). По предварительной информации винтокрылая машина рухнула на одно из зданий.
Вертолет марки PennSTAR, принадлежащий университету Пенсильвании, по какой-то причине потерял высоту и рухнул на землю. При падении погиб пилот вертолета. К счастью, в момент аварии он не находился на задании, поэтому салон был пуст.
Известно, что вертолет направлялся в местный аэропорт, где намеревался приземлиться.
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Вертолет марки PennSTAR, принадлежащий университету Пенсильвании, по какой-то причине потерял высоту и рухнул на землю. При падении погиб пилот вертолета.
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