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СМИ узнали о длившейся год подготовке теракта в Манчестере
26.05.2017 06:47 — Новости Мира | Tut.by
Террорист-смертник Салман Абеди, взорвавший себя в Манчестере 22 мая, готовил террористический акт в течение одного года. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает The Times.
По данным издания, террорист открыл счет в одном из банков около года назад. С этого счета Абеди оплатил покупку гвоздей и винтов, которыми позже он и начинил бомбу. Во избежание подозрений он дважды посетил пригороды Манчестера, где приобрел материалы в магазинах B&Q и Screwfix. За неделю до взрыва Абеди вернулся из Ливии и снял квартиру в центре города, где и собрал взрывное устройство.
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По данным издания, террорист открыл счет в одном из банков около года назад.
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