46 субъектов Российской Федерации остро нуждаются в защите от пожаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации распространило сведения о том, что в 46 регионах страны установлен "особый противопожарный режим" и как минимум 70 очагов возгорания зафиксированы в разных областях.

Сложнее всего обстановка в Краснодарском крае и Иркутсткой области. За минувшие сутки в десяти населенных пунктах огнем уничтожены около 180 жилых домов. Крова лишились 720 человек. Попутно пострадали 15 нежилых сооружений и шесть объектов, имеющих экономическое значение.

Всего в охваченных пламенем регионах от огня защитили почти 5 тыс. зданий и иных строений, включая два потенциально опасных и 8 социально-значимых. Уберечь от огня удалось около 17 тыс. человек. В каждом населенном пункте работают оперативные группы, оказывающие помощь пострадавшим и оценивающие ущерб.

При действующих в настоящий момент условиях запрещается сжигание сухой травы и мусора, разведение костров в населенных пунктах и лесах, также в лесные и парковые массивы частично ограничен доступ.