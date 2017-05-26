В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 100 человек

В результате наводнений и оползней на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 2,9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванной проливными дождями.

В поисковых и спасательных операциях участвуют службы безопасности, местные жители, а также военные. По словам жителей, множество людей остались блокированными в своих деревнях в результате стихийного бедствия.