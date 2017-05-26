|
В Китае при обрушении строящегося здания погибли 6 человек
27.05.2017 13:11 — Новости Мира | БелТА
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обрушении строящегося здания в Китае погибли 6 человек, 4 ранены, сообщают информагентства.
Обрушилось строящееся здание в городе Цзинань в китайской провинции Шаньдун утром 27 мая. Все погибшие и пострадавшие - рабочие, которые укладывали полы на втором этаже. Пострадавшие доставлены в медучреждение.
По предварительной информации, строительство велось нелегально, ответственные за стройку задержаны.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обрушилось строящееся здание в городе Цзинань в китайской провинции Шаньдун утром 27 мая. Все погибшие и пострадавшие - рабочие, которые укладывали полы на втором...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии