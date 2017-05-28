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Сотрудники ФСБ РФ похитили водителя убитого Вороненкова на территории Беларуси
29.05.2017 18:22 — Новости Мира | БДГ
По словам вдовы убитого в марте экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова, его водителя накануне убийства похитили на территории Беларуси.
Мария Максакова, вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова, рассказала в интервью телеканалу ZIK о том, что водитель экс-депутата пересек границу Украины с Беларусью накануне убийства, после чего был похищен сотрудниками ФСБ.
По словам Максаковой, водителя сперва якобы вызвали пограничники, но впоследствии за ним приехали сотрудники российского ФСБ, вывезли в Брянскую область, не кормили, не давали спать и задавали массу вопросов. Максакова отметила, что в итоге водителя отпустили, он вернулся в Украину.
Кроме того, вдова отметила в интервью, что у нее есть имена людей, похитивших, водителя убитого депутата. Максакова также выразила готовность предоставить все данные белорусскому президенту.
Напомним, что Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы РФ от партии КПРФ,
Бывший депутат Госдумы РФ Дениc Вороненков переехал в Украину в конце 2016 и свидетельствовал о государственной измене Украины Виктора Януковича.
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По словам вдовы убитого в марте экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова, его водителя накануне убийства похитили на территории Беларуси.
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