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Сотрудники ФСБ РФ похитили водителя убитого Вороненкова на территории Беларуси

29.05.2017 18:22 — Новости Мира | БДГ  
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По словам вдовы убитого в марте экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова, его водителя накануне убийства похитили на территории Беларуси.

Мария Максакова, вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова, рассказала в интервью телеканалу ZIK о том, что водитель экс-депутата пересек границу Украины с Беларусью накануне убийства, после чего был похищен сотрудниками ФСБ.

По словам Максаковой, водителя сперва якобы вызвали пограничники, но впоследствии за ним приехали сотрудники российского ФСБ, вывезли в Брянскую область, не кормили, не давали спать и задавали массу вопросов. Максакова отметила, что в итоге водителя отпустили, он вернулся в Украину.

Кроме того, вдова отметила в интервью, что у  нее есть имена людей, похитивших, водителя убитого депутата. Максакова также выразила готовность предоставить все данные белорусскому президенту.   

Напомним, что Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, был убит в Киеве в марте этого года. Киллера, который стрелял в экс-депутата, ранил охранник последнего. Впоследствии молодой человек умер в больнице. 
 
Бывший депутат Госдумы РФ Дениc Вороненков переехал в Украину в конце 2016 и свидетельствовал о государственной измене Украины Виктора Януковича.
 
 
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По словам вдовы убитого в марте экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова, его водителя накануне убийства похитили на территории Беларуси.

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