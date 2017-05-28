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Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" планируется на днях - Песков

29.05.2017 19:20 — Новости Мира | БелТА  
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29 мая, Париж /БЕЛТА - ТАСС/. Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) должен состояться в ближайшие дни после подготовки специального доклада миссии ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На днях", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда планируется контакт лидеров в "нормандском формате". При этом он уточнил, что речь идет о телефонном разговоре. "Перед телефонным разговором должен быть специальный доклад миссии ОБСЕ", - сообщил в свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков.

Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, который будет представлять на переговорах российскую сторону, сообщил, что участники встречи "нормандской четверки" в Берлине 30 мая заслушают представителей ОБСЕ и руководителей рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Завтра (во вторник) пройдет встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки", - подтвердил он. - Подобный механизм прописан в декларации четырех лидеров - сразу после минских договоренностей в 2015 году была принята декларация президентов России, Франции, канцлера Германии и президента Украины. Мы достигли того, что периодически будет встречаться так называемый "контрольный механизм" на уровне замглав МИД, политдиректоров с целью суммировать все, что происходит и давать импульсы для ускорения".-0-

 
 
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"Перед телефонным разговором должен быть специальный доклад миссии ОБСЕ", - сообщил в свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков.

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