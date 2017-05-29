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Оппозиция Венесуэлы заявила о 247 пострадавших за день в ходе протестов
30.05.2017 06:35 — Новости Мира | Tut.by
Губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, который является одним из лидеров оппозиции Венесуэлы, заявил, что во время акций протеста в Каракасе пострадали 247 человек, пишет
В своем заявлении Каприлес отметил, что 65 человек были ранены железными болванками небольшого размера, 66 — дробью.
При этом 90 человек получили удушье от слезоточивого газа. Еще 22 человека были избиты сотрудниками нацгвардии, у четверых были диагностированы переломы.
Акции протеса в Венесуэле проходят с начала апреля. Участники требуют проведения новых выборов, а также протестуют против правительства президента страны Николаса Мадуро. Протестные акции неоднократно перетекали в столкновения с сотрудниками полиции.
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Акции протеса в Венесуэле проходят с начала апреля. Участники требуют проведения новых выборов, а также протестуют против правительства президента страны...
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