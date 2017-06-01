В Киеве ранили россиянина, который подозревается в подготовке покушения на Путина

Во время перестрелки на Подоле в Киеве был ранен россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на Владимира Путина. Осмаева ранил якобы французский журналист.

При стрельбе на Подоле в Киеве был ранен россиянин Адам Осмаев, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева четырежды выстрелила в Вернера из наградного пистолета марки ПМ. Обоих раненых доставили в 17-ю больницу, утверждает издание.

Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко подтвердил эту информацию. По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. Шевченко также рассказал, что у нападавшего на Осмаева нашли украинский паспорт. «Целью стрелка был Адам Осмаев, именно в него открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Беларусью и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля», — рассказал Шевченко.

Стрельба на улице Кирилловской в Киеве произошла в 16.49, в результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщили ранее в полиции.

Осмаева задержали 4 февраля 2012 года по подозрению в совершении взрыва в Одессе месяцем ранее. В результате взрыва погиб 26-летний россиянин Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний казахстанец Илья Пьянзин. В конце февраля того же года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с российскими спецслужбами, задержав Осмаева , предотвратила планы террористов по подготовке покушения на Владимира Путина.

По версии СБУ, Осмаев и соратники планировали совершить покушение на Путина с помощью заминированного автомобиля на пути следования президентского кортежа. Для этого они в декабре 2011 года изготовили два взрывных устройства, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их в пригороде Одессы. Взрыв, в результате которого погиб Мадаев, произошел при одном из тестов взрывчатки.

Впоследствии Илья Пьянзин был экстрадирован в Россию, где его приговорили к десяти годам лишения свободы. Российским правоохранительным органам должны были передать и Осмаева: в Украине его признали виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса страны. Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал украинским властям не выдавать задержанного, и процесс экстрадиции был приостановлен.

В итоге 18 ноября 2014 года Приморский районный суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи, посчитав достаточным наказанием срок в два года и девять месяцев, что он провел в заключении.

После освобождения Осмаев вступил в батальон имени Джохара Дудаева, который принимал участие в военных действиях на Донбассе.