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Крупнейший рок-фестиваль в Германии прерван из-за угрозы теракта
02.06.2017 22:54 — Новости Мира | Tut.by
Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль Rock am Ring, на который съехались 87 000 любителей рок-музыки под открытым небом, едва начавшись в пятницу, 2 июня, приостановлен из-за угрозы теракта, Сообщает «
Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля в пятницу опубликовано на сайте фестиваля.
Полиция уточнила, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу».
Как сообщили организаторы фестивалая журналистам, прилегающие к фестивальной площадке улицы также были расчищены.
В данный момент ведутся следственные действия. Более подробную информацию полиция не разглашает.
По оценкам организаторов, за три фестивальных дня участие в нем должны были принять около 90 тысяч поклонников музыки.
Хедлайнером ночью пятницы была заявлена немецкая группа Rammstein.
Как сообщают немецкие СМИ, после теракта
Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей в Германии, проходит в первый выходной июня. В этом году среди приглашенных исполнителей значатся такие группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down и еще 85 музыкальных коллективов.
В прошлом году на фестивале также не обошлось без инцидента: в результате удара молнии
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Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка.
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