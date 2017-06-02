Крупнейший рок-фестиваль в Германии прерван из-за угрозы теракта

Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль Rock am Ring, на который съехались 87 000 любителей рок-музыки под открытым небом, едва начавшись в пятницу, 2 июня, приостановлен из-за угрозы теракта, Сообщает « Немецкая волна ».

Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля в пятницу опубликовано на сайте фестиваля.

Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. Bitte begebt euch ruhig in Richtung Campingplätze. pic.twitter.com/ubCIlMbb9t — Rock-am-Ring (@rockamring) 2 июня 2017 г.

Полиция уточнила, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу».

Как сообщили организаторы фестивалая журналистам, прилегающие к фестивальной площадке улицы также были расчищены.

Видео: Independent

В данный момент ведутся следственные действия. Более подробную информацию полиция не разглашает.

The line keeps moving, it is unbelievable how calm and efficient the evacuation @rar2017 has been pic.twitter.com/y8I5HHbYwB — Rick Fulker (@rickfulker) 2 июня 2017 г.

По оценкам организаторов, за три фестивальных дня участие в нем должны были принять около 90 тысяч поклонников музыки.

Хедлайнером ночью пятницы была заявлена немецкая группа Rammstein.

Как сообщают немецкие СМИ, после теракта на концерте в Манчестере , для проведения фестиваля были приняты усиленые меры безопасности, на мероприятие было запрещено проходить с рюкзаками и сумками, следить за порядком на Rock am Ring было мобилизовано 1200 сотрудников служб безопасности.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей в Германии, проходит в первый выходной июня. В этом году среди приглашенных исполнителей значатся такие группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down и еще 85 музыкальных коллективов.

В прошлом году на фестивале также не обошлось без инцидента: в результате удара молнии пострадал 51 человек , 8 зрителей были госпитализированы.