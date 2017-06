Крупнейший рок-фестиваль в Германии прерван из-за угрозы теракта

Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль Rock am Ring, на который съехались 87 000 любителей рок-музыки под открытым небом, едва начавшись в пятницу, 2 июня, приостановлен из-за угрозы теракта, Сообщает « Немецкая волна ».

Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля в пятницу опубликовано на сайте фестиваля.

Полиция уточнила, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу».

Как сообщили организаторы фестивалая журналистам, прилегающие к фестивальной площадке улицы также были расчищены.

Видео: Independent

В данный момент ведутся следственные действия. Более подробную информацию полиция не разглашает.