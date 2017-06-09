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Путин ответил на вопрос Оливера Стоуна о "желании быть царем"
10.06.2017 21:29 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что необходимо распорядиться правильно той властью, которая есть. Отрывок из фильма опубликован на YouTube-канале
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По словам Стоуна, у Путина «есть полная власть». Режиссер также заявил, что «они говорят, что вам хочется стать царем».
«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», — сказал российский президент.
Оливер Стоун снял в России четырехсерийный документальный фильм про Владимира Путина. Он сообщил, что подробно расспросил Путина о российско-американских отношениях. По его словам, этим интервью он ставил перед собой задачу остановить ухудшение ситуации между Вашингтоном и Москвой.
В ранее представленных отрывках из этого фильма, Путин рассказал
Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) разбит на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime. В Кремле рассказали, что с нетерпением ждут эту работу. «Нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал. Он человек талантливый, человек очень такой, ну, скажем так, непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский Первый канал покажет четырехсерийный документальный фильм режиссера Оливера Стоуна с 19 по 22 июня.
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"Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно", - сказал российский президент.
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