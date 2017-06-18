|
Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов
18.06.2017 22:30 — Новости Мира | Tut.by
Во втором туре парламентских выборов во Франции побеждает партия «Вперед!» президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает
По предварительным данным Kantar, консервативная партия «Республиканцы» получит 133 места, бывшая правящая Социалистическая партия — 45 мест, а «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — около 17 мест.
Le Monde
Явка на выборы на 17:00 составила 35,33%, по
Окончательные результаты голосования будут опубликованы позже.
Ле Пен, комментируя результаты голосования, сказала, что низкая явка «ослабляет легитимность нового парламента», передает Reuters. По ее мнению, большинство у партии Макрона означает то, что депутаты будут отстаивать «интересы олигархов».
Сам Макрон, выиграв президентские выборы, ушел с поста лидера партии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явка на выборы может стать рекордно низкой с 1958 года.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии