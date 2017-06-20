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Показанное Путиным видео об атаке ВКС России назвали съемкой военных США

20.06.2017 22:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну показал видеоролик, который, по его словам, показывает действия российских военных в Сирии. На нем показана работа ВВС США в Афганистане, заявили позже блогеры и СМИ.


Оливер Стоун и Владимир Путин. Фото: Showtime

Президент России Владимир Путин во время интервью Оливеру Стоуну показал ему на мобильном телефоне видеозапись и рассказал о «работе нашей [российской] авиации» в Сирии. Однако блогеры и СМИ заявили, что на этом ролике, который показали в фильме, показана атака вертолета США Apache во время боевых действий с талибами в Афганистане. На это, в частности, обратил внимание пользователь Facebook Макс Мищенко, позже об этом написало издание Meduza.

На видео видно, как Путин показывает видео и говорит: «Это работа нашей авиации. Они бегут с оружием, у некоторых в руках не просто автоматы, но и более сложное оружие для уничтожения бронетехники. <…> Они сейчас немного рискуют, это попытка зайти с территории Турции». На видеоролике, который показал Путин, видно, как по передвигающимся по земле целям ведется огонь. На трейлере к фильму-интервью с Путиным Showtime показала фрагмент этого видео.

Meduza пишет, что оригинальное видео боевых действий опубликовано на официальном сайте military.com еще в 2012 году. Два видеоролика сравнила и исследовательская организация CIT.​

На оригинальном ролике длительностью 15 минут видны массированные обстрелы боевой авиации по позициям боевиков. Военные несколько раз наводят прицел на места дислокации и затем уничтожают их.

Бывший главный редактор «ИноСМИ», журналист Алексей Ковалев в своем твиттере отмечает, что на видеоролик действий американских ВВС наложен звук переговоров украинских пилотов в Донецке. Он сделал вывод, что президент показывает режиссеру фейковое видео, опубликованное на YouTube.

На вопрос, действительно ли произошла ошибка с видео, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК: «Нет, это не так». По его словам, события, которые показаны на видео, происходят в Сирии.

Понятно, что президент не специалист по этой тематике и не обязан им быть, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Подобные вещи готовит пиар-служба президента, но и ее сотрудники тоже не специалисты, отметил военный эксперт. «Такие вещи случаются. На одном из юбилеев с участием президента в Пентагоне на заднем плане оказался российский ракетный крейсер вместо американского», — сказал Мураховский.

В оригинале на видео американские вертолеты Apache бомбят талибов в Афганистане, пояснил РБК независимый военный аналитик Антон Лавров. «Насколько я помню, это 2013 год. В свое время данное видео было распространено на различных патриотических сайтах как работа вертолетов Ми-28», — рассказал Лавров.

На кадрах действительно пара вертолетов Apache работает в Афганистане, отметил в разговоре с РБК полковник запаса Андрей Паюсов. Военный эксперт также обратил внимание, что видеоряд не соответствует озвучке.

 
 
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На вопрос, действительно ли произошла ошибка с видео, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Нет, это не так".

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