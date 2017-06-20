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Показанное Путиным видео об атаке ВКС России назвали съемкой военных США
20.06.2017 22:25 — Новости Мира | Tut.by
Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну показал видеоролик, который, по его словам, показывает действия российских военных в Сирии. На нем показана работа ВВС США в Афганистане, заявили позже блогеры и СМИ.
Президент России Владимир Путин во время интервью Оливеру Стоуну показал ему на мобильном телефоне видеозапись и рассказал о «работе нашей [российской] авиации» в Сирии. Однако блогеры и СМИ заявили, что на этом ролике, который показали в фильме, показана атака вертолета США Apache во время боевых действий с талибами в Афганистане. На это, в частности,
На видео видно, как Путин показывает видео и говорит: «Это работа нашей авиации. Они бегут с оружием, у некоторых в руках не просто автоматы, но и более сложное оружие для уничтожения бронетехники. <…> Они сейчас немного рискуют, это попытка зайти с территории Турции». На видеоролике, который показал Путин, видно, как по передвигающимся по земле целям ведется огонь. На трейлере к фильму-интервью с Путиным Showtime показала фрагмент этого видео.
Meduza пишет, что оригинальное видео боевых действий
На оригинальном ролике длительностью 15 минут видны массированные обстрелы боевой авиации по позициям боевиков. Военные несколько раз наводят прицел на места дислокации и затем уничтожают их.
Бывший главный редактор «ИноСМИ», журналист Алексей Ковалев в своем твиттере
На вопрос, действительно ли произошла ошибка с видео, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК: «Нет, это не так». По его словам, события, которые показаны на видео, происходят в Сирии.
Понятно, что президент не специалист по этой тематике и не обязан им быть, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Подобные вещи готовит пиар-служба президента, но и ее сотрудники тоже не специалисты, отметил военный эксперт. «Такие вещи случаются. На одном из юбилеев с участием президента в Пентагоне на заднем плане оказался российский ракетный крейсер вместо американского», — сказал Мураховский.
В оригинале на видео американские вертолеты Apache бомбят талибов в Афганистане, пояснил РБК независимый военный аналитик Антон Лавров. «Насколько я помню, это 2013 год. В свое время данное видео было распространено на различных патриотических сайтах как работа вертолетов Ми-28», — рассказал Лавров.
На кадрах действительно пара вертолетов Apache работает в Афганистане, отметил в разговоре с РБК полковник запаса Андрей Паюсов. Военный эксперт также обратил внимание, что видеоряд не соответствует озвучке.
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На вопрос, действительно ли произошла ошибка с видео, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Нет, это не так".
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