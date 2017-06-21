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Путин рассказал как пришел на работу в КГБ

22.06.2017 07:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов рассказал о том, как он устраивался на работу в КГБ. Слова главы государства в среду, 21 июня, приводит РИА Новости.


Фото: Reuters

«Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо», — сказал президент.

По словам Путина, там ему посоветовали закончить сначала университет и получить юридическое образование.

«С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в итоге поступил на юридический факультет. «Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь», — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.

 
 
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"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", - сказал Путин.

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