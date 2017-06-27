Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим и посидел в кабине Су-35

Президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим близ города Латакия. Как сообщает сирийское государственное агентство Sana, его сопровождал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и другие высшие офицеры.



Фото: Reuters

Сирийскому президенту показали образцы российской техники, размещенной на авиабазе. Он также осмотрел кабину истребителя Су-35.

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Видео: Facebook

«Россия предоставила оружие и боеприпасы для поддержки Сирии в ее борьбе против терроризма. Но что еще более важно, Россия пролила кровь, что является самым драгоценным, что человек может дать своему ближнему. Сирийский народ никогда не забудет своих российских братьев, стоящих на их стороне в этой национальной войне. Приветствую всех российских бойцов, руководство базы Хмеймим и российское руководство. И самое большое приветствие — президенту Владимиру Путину», — написал Асад в книге почетных гостей.









Как пишет РБК, авиабаза Хмеймим расположена на западе Сирии. На аэродроме базируется российская авиационная группа. Власти Сирии передали инфраструктуру базы России в бессрочное безвозмездное пользование в августе 2015 года согласно договору. Также российские военные присутствуют на военно-морской базе в городе Тартус.

Российские ВКС ведут операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года по просьбе правительства страны. Совет Федерации единогласно одобрил применение российских военных за рубежом. За время операции сирийские правительственные войска освободили от террористических формирований бывшую экономическую столицу страны Алеппо, Пальмиру и обширные территории в центре страны.