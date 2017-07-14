Коктейли Молотова и сотни пострадавших. В Венесуэле несколько месяцев не утихают массовые протесты
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С апреля в Венесуэле продолжаются . В них участвуют как оппозиция, так и сторонники президента Николаса Мадуро. Оппозиционные демонстранты требуют досрочных выборов и обвиняют действующего президента в экономическом и политическом кризисе в стране. массовые протесты
На улицы Каракаса и других городов страны выходят тысячи жителей, протесты сопровождаются массовыми задержаниями, счет
во время акций идет на сотни, есть пострадавших . TUT.BY предлагает актуальную фотоподборку последних событий с улиц Венесуэлы. жертвы Сторонники оппозиции участвуют в митинге против правительства президента Мадуро. Каракас, Венесуэла. 9 июля 2017 года. Фото: Andres Martinez Casares / Reuters Пострадавший сторонник оппозиции, которому помогают волонтеры, оказывающие первую медицинскую помощь. Каракас, Венесуэла. 10 июля 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuter ОМОН во время протестов применяет слезоточивый газ. Каракас, Венесуэла. 24 мая 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuters Юноша на похоронах 17-летнего Неомара Ландера, который погиб во время антиправительственных беспорядков. 8 июня 2017 года. Фото: Ivan Alvarado / Reuters Сотрудники ОМОНа пускают газ во время антиправительственного протеста. 29 мая 2017 года. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Во время протестов столкнулись два мотоцикла, один из которых вспыхнул. 29 мая 2017 года. Фото: Carlos Eduardo Ramirez / Reuters Сторонница оппозиции преграждает дорогу сотрудникам государственных спецслужб, которые преследуют демонстрантов во время митинга. Каракас, Венесуэла. 9 июля 2017 года. Фото: Andres Martinez Casares / Reuters Демонстрант готовит коктейль Молотова. 10 июля 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuters Мужчина с флагом на митинге. 4 июля 2017 года. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Протестующие поджигают кучу мусора, чтобы заблокировать улицу во время митинга против правительства Николаса Мадуро. 29 июня 2017 года. Фото: Ivan Alvarado / Reuters Пострадавшую участницу демонстрации несут на руках волонтеры. 26 мая 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters Подростки плачут во время похорон погибшего в ходе протестов Неомара Ландера. 26 мая 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuters
Демонстранты в масках сидят на шине, которую используют для блокировки дороги. 26 июня 2017 года. Фото: Ivan Alvarado / Reuters
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На улицы Каракаса и других городов страны выходят тысячи жителей, протесты сопровождаются массовыми задержаниями, счет пострадавших во время акций идет на сотни....
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