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Коктейли Молотова и сотни пострадавших. В Венесуэле несколько месяцев не утихают массовые протесты

15.07.2017 12:24 — Новости Мира | Tut.by  
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С апреля в Венесуэле продолжаются массовые протесты. В них участвуют как оппозиция, так и сторонники президента Николаса Мадуро. Оппозиционные демонстранты требуют досрочных выборов и обвиняют действующего президента в экономическом и политическом кризисе в стране.

На улицы Каракаса и других городов страны выходят тысячи жителей, протесты сопровождаются массовыми задержаниями, счет пострадавших во время акций идет на сотни, есть жертвы. TUT.BY предлагает актуальную фотоподборку последних событий с улиц Венесуэлы.


Сторонники оппозиции участвуют в митинге против правительства президента Мадуро. Каракас, Венесуэла. 9 июля 2017 года. Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Пострадавший сторонник оппозиции, которому помогают волонтеры, оказывающие первую медицинскую помощь. Каракас, Венесуэла. 10 июля 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuter

ОМОН во время протестов применяет слезоточивый газ. Каракас, Венесуэла. 24 мая 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuters

Юноша на похоронах 17-летнего Неомара Ландера, который погиб во время антиправительственных беспорядков. 8 июня 2017 года. Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Сотрудники ОМОНа пускают газ во время антиправительственного протеста. 29 мая 2017 года. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Во время протестов столкнулись два мотоцикла, один из которых вспыхнул. 29 мая 2017 года. Фото: Carlos Eduardo Ramirez / Reuters

Сторонница оппозиции преграждает дорогу сотрудникам государственных спецслужб, которые преследуют демонстрантов во время митинга. Каракас, Венесуэла. 9 июля 2017 года. Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Демонстрант готовит коктейль Молотова. 10 июля 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuters

Мужчина с флагом на митинге. 4 июля 2017 года. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Протестующие поджигают кучу мусора, чтобы заблокировать улицу во время митинга против правительства Николаса Мадуро. 29 июня 2017 года. Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Пострадавшую участницу демонстрации несут на руках волонтеры. 26 мая 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters

Подростки плачут во время похорон погибшего в ходе протестов Неомара Ландера. 26 мая 2017 года. Фото: Marco Bello / Reuters

Демонстранты в масках сидят на шине, которую используют для блокировки дороги. 26 июня 2017 года. Фото: Ivan Alvarado / Reuters
 
 
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На улицы Каракаса и других городов страны выходят тысячи жителей, протесты сопровождаются массовыми задержаниями, счет пострадавших во время акций идет на сотни....

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