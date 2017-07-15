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Арестован брат президента Ирана

16.07.2017 15:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Хосейн Ферейдун, брат президента Ирана Хасана Роухани, арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сообщает портал Iran Front Page со ссылкой на пресс-секретаря Минюста страны Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи в воскресенье, 16 июля.

Бывший госсекретарь США Джон Керри, Хосейн Ферейдун и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: Reuters

Отмечается, что Ферейдуна заключили под стражу после того, как он не смог выплатить установленный министерством залог. В отношении его дела ведется уголовное расследование, подробности не уточняются.

В 2015 году Ферейдун работал спецпосланником от Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

В феврале 2014 года брат президента Ирана передал единственной в стране еврейской больнице пожертвование от правительства в размере 400 тысяч долларов.

 
 
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Ферейдуна заключили под стражу после того, как он не смог выплатить установленный министерством залог. В отношении его дела ведется уголовное расследование

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