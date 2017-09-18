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вертолет случайно выпустил ракеты по зрителям на учениях "Запад-2017" в России

19.09.2017 11:53 — Новости Мира | Tut.by  
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На полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом, где проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, сообщает 66.ru. Сообщается о пострадавших.


Фото: 66.ru

Источник ресурса сообщил, что произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля». Инцидент произошел 17 или 18 сентября.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.ru осведомленный источник.

Видео: Алексей Земляков

Официально пока информацию никто не подтвердил.

Напомним, 18 сентября на полигон «Лужский» проинспектировать учения приезжал президент России Владимир Путин.

Учения «Запад-2017» начались 14-го и закончатся 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

 
 
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На полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом, где проходят российско-белорусские военные учения "Запад-2017" вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей.

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