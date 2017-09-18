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вертолет случайно выпустил ракеты по зрителям на учениях "Запад-2017" в России
19.09.2017 11:53 — Новости Мира | Tut.by
На полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом, где проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, сообщает
Источник ресурса сообщил, что произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля». Инцидент произошел 17 или 18 сентября.
«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.ru осведомленный источник.
Видео:
Официально пока информацию никто не подтвердил.
Напомним, 18 сентября на полигон «Лужский» проинспектировать учения
Учения «
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На полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом, где проходят российско-белорусские военные учения "Запад-2017" вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей.
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