На полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом, где проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, сообщает 66.ru . Сообщается о пострадавших.



Фото: 66.ru

Источник ресурса сообщил, что произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля». Инцидент произошел 17 или 18 сентября.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.ru осведомленный источник.

Видео: Алексей Земляков

Официально пока информацию никто не подтвердил.

Напомним, 18 сентября на полигон «Лужский» проинспектировать учения приезжал президент России Владимир Путин.

Учения « Запад-2017 » начались 14-го и закончатся 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.