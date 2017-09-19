Мощное землетрясение на юге Мексики: около 50 погибших

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано во вторник на юге Мексики. По последним данным погибло около 50 человек.



Фото: lacharlierom/Twitter

Как сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата Морелос, тут погибли 42 человека, еще 2 в штате Мехико и 5 в Пуэбле. Ранее сообщалось о пяти погибших.

По данным национальной сейсмологической службы республики, эпицентр толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.

Толчки ощущались и в Мехико, сообщает ТАСС. Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы. Там и в штате Пуэбла зарегистрированы разрушения, сообщает телеканал Milenio .

Власти проводят оценку ущерба. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди, передает телеканал Foro TV .

Yacatas esquina con Concepción Beistegui, en Narvarte. pic.twitter.com/kxL56VXYV3 — Adriana Cobos (@adrianacobosj) 19 сентября 2017 г.

Губернатор штата Пуэбла Тони Гали подтвердил в своем Twitter, что власти «получают сообщения о повреждении зданий».









«Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий», — написал в Twitter президент республики Энрике Пенья Ньето.

He convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. El PlanMX ha sido activado. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 сентября 2017 г.

Это второе сильное землетрясение в Мексике за этот месяц. В ночь на 8 сентября у мексиканского побережья произошло землетрясение магнитудой 8,2. Его жертвами стали 98 человек. Президент страны назвал его самым мощным за последние 100 лет.