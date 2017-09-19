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Мощное землетрясение на юге Мексики: около 50 погибших
19.09.2017 22:54 — Новости Мира | Tut.by
Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано во вторник на юге Мексики. По последним данным погибло около 50 человек.
Как сообщает
По данным национальной сейсмологической службы республики, эпицентр толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.
Толчки ощущались и в Мехико, сообщает ТАСС. Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы. Там и в штате Пуэбла зарегистрированы разрушения, сообщает телеканал
Власти проводят оценку ущерба. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди, передает телеканал
Губернатор штата Пуэбла Тони Гали подтвердил в своем Twitter, что власти «получают сообщения о повреждении зданий».
«Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий», — написал в Twitter президент республики Энрике Пенья Ньето.
Это второе сильное землетрясение в Мексике за этот месяц. В ночь на 8 сентября у мексиканского побережья
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Землетрясение ощущалось в Мехико. Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы. Там и в штате Пуэбла зарегистрированы разрушения.
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