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Мощное землетрясение на юге Мексики: около 50 погибших

19.09.2017 22:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано во вторник на юге Мексики. По последним данным погибло около 50 человек.


Фото: lacharlierom/Twitter

Как сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата Морелос, тут погибли 42 человека, еще 2 в штате Мехико и 5 в Пуэбле. Ранее сообщалось о пяти погибших.

По данным национальной сейсмологической службы республики, эпицентр толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.

Толчки ощущались и в Мехико, сообщает ТАСС. Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы. Там и в штате Пуэбла зарегистрированы разрушения, сообщает телеканал Milenio.

Власти проводят оценку ущерба. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди, передает телеканал Foro TV.

Губернатор штата Пуэбла Тони Гали подтвердил в своем Twitter, что власти «получают сообщения о повреждении зданий».



«Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий», — написал в Twitter президент республики Энрике Пенья Ньето.

Это второе сильное землетрясение в Мексике за этот месяц. В ночь на 8 сентября у мексиканского побережья произошло землетрясение магнитудой 8,2. Его жертвами стали 98 человек. Президент страны назвал его самым мощным за последние 100 лет.

 
 
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Землетрясение ощущалось в Мехико. Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы. Там и в штате Пуэбла зарегистрированы разрушения.

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