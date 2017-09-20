В Москве два дня протестуют трудовые мигранты из Таджикистана. Около сотни задержанных

Протесты начались вечером 20 сентября. ТЦ «Москва» в Люблино начали штурмовать мигранты из Таджикистана. Причиной недовольства стало якобы избиение одного из работников за то, что он не уплатил «дань» охране ТЦ.





По разным оценкам, после окончания рабочего дня к торговому центру на Тихорецком бульваре пришло от нескольких сотен до тысячи человек. Некоторые из них пытались сломать ворота и прорваться на территорию торгового центра, но полиция остановила их. Официально МВД заявляло о 90 задержанных — их действия полиция расценила как «попытку группового нарушения общественного порядка» и возбудила уголовное дело о хулиганстве. Глава общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Кароман Шарипов заявил «Медузе» о 250 задержанных. По его словам, это были работники рынка, некоторые из них до сих пор продолжают оставаться в отделах полиции.

«Приехал ОМОН и очень четко сработал. Всех задержали, никого не избили», — рассказал «Медузе» глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его оценке, на месте задержаны были меньше 100 человек.

Избиение или провокация?

По данным движения «Таджикские трудовые мигранты», 20 сентября около 14.30 сотрудники службы безопасности ТЦ «Москва» избили 27-летнего Навруза Закирова, который месяц назад приехал в Москву из Таджикистана и работал на рынке грузчиком и возчиком тележки. Закирова якобы начали бить из-за того, что он не заплатил охранникам «дань» за возможность спокойно работать — 700 рублей в день. По словам Каромана Шарипова, охранники долго избивали Закирова, потом выбросили его документы в мусорный ящик, а потом обернули Закирова, который был без сознания, в белую простыню и выбросили его на свалку за пределы рынка.

Свидетелями избиения стали другие работники рынка из Таджикистана, которые собрались у административного здания рынка и потребовали наказать охранников. Также к зданию пришли другие работники рынка и мигранты, работающие неподалеку. Самого Закирова к этому моменту уже увезли в больницу № 68.

Вадим Коженов из федерации мигрантов в разговоре с «Медузой» заявил, что никакого избиения не было, и Закиров попал в больницу из-за того, что у него мог случиться приступ эпилепсии. Врач больницы № 68 заявил телеканалу НТВ, что следов избиения на Закирове нет, но с «большой натяжкой» можно диагностировать сотрясение мозга средней степени тяжести.

В российском представительстве миграционной службы Таджикистана подтвердили «Медузе», что Закиров был избит. «Такой факт был, в обстоятельствах сейчас разбираются российские правоохранительные органы», — сказал пресс-секретарь ведомства Ибрагим Измайлов. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Побои».

Пострадавший остается в больнице, акции протеста продолжаются

В российском представительстве миграционной службы Таджикистана «Медузе» сообщили, что 21 сентября к Закирову в больницу ездили представители миграционной службы и посольства, они поговорили с пострадавшим. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии и может разговаривать, ему диагностировали сотрясение мозга.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, уже утром 21 сентября несколько мигрантов пытались провести повторную акцию протеста и провоцировали охрану ТЦ. После предупреждения от полиции они разошлись, затем полиция стянула к рынку дополнительные силы — там дежурят полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии. Увеличилось и количество протестующих мигрантов — днем к ТЦ пришло около 200 человек. Как заявили РИА Новости в столичном управлении МВД, у рынка проходят «профилактические мероприятия». Источники агентства сообщают, что в торговом центре проверяют соблюдение миграционного и трудового законодательства. Днем полиция начала разгонять мигрантов. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержаны более 10 человек. По данным Вадима Коженова, задержанных было меньше — 4 человека.

«Провокаторы собрались где-то к половине третьего, устроили тут небольшую шумиху. Задержали буквально четырех человек, остальные разбежались», — сказал он. В соцсетях появлялись сообщения о массовой драке между полицией и мигрантами, но эти сведения не подтвердились.

Коженов добавил, что сейчас у ТЦ «Москва» работает оперативный штаб, так как «ситуацию нельзя оставлять на самотек».

По данным движения «Таджикские трудовые мигранты», только за последнее время охранники ТЦ «Москва» избили жестоко избили пятерых мигрантов. Якобы в помещении охраны ТЦ есть даже некая «комната пыток», где из мигрантов выбивают «дань» за возможность работать на рынке. В администрации ТЦ «Москва» отказались прокомментировать «Медузе» эти заявления.