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СМИ показали видео боя террористов с российским взводом в Сирии

22.09.2017 08:22 — Новости Мира | Tut.by  
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«Первый канал» опубликовал кадры атаки террористов из «Джабхат ан-Нусры» на взвод российской военной полиции в Идлибе. Ранее инициатором этого нападения российский Генштаб назвал США. В Пентагоне эти обвинения отвергли.

В эфире «Первого канала» была продемонстрирована запись атаки боевиков из «Джабхат ан-Нусры» на взвод российской военной полиции в Идлибе.

На видео раздаются звуки выстрелов и видны взрывы. Голос за кадром в этот время утверждает, что боевики «ведут минометный обстрел со всех сторон», и удары «ложатся полностью по кругу». Согласно данным телеканала, на видео были запечатлены первые минуты нападения на российский взвод. Съемка велась из здания, где находились сотрудники российской военной полиции.

Как рассказал телеканалу командир этого взвода Александр Самойлов, «когда начался минометный обстрел», его взвод «занял оборону на втором этаже согласно боевому расчету». «Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать минометные снаряды прямой наводкой по зданию», — пояснил он, отметив, что в результате боестолкновение «второй этаж был разрушен». Российские полицейские после этого, по данным Самойлова, «переместились на первый этаж, где находились военнослужащие» Сирии. «Совместно с ними держали оборону», — отметил он.

В интервью телеканалу «Звезда» Самойлов, в свою очередь, рассказал, что отразить атаку боевиков, по его мнению, получилось благодаря «слаженным действиям личного состава». Это нападение, как добавил военнослужащий, «было ожидаемым»: «Противник проводил разведку и пристрелку определенное время», — уточнил старший лейтенант.

Атака террористов на взвод российской военной полиции произошла 20 сентября. В этот день 29 российских полицейских оказались заблокированным террористами в объявленном зоной деэскалации конфликта в Сирии Идлибе. Для их освобождения была сформирована специальная группа. При этом во время отражения атаки, как отмечали позже в главном оперативном управлении Генштаба ВС России, российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронированным объектам боевиков. Видеозапись ударов затем опубликовал телеканал «Звезда».

Нападение же на полицейских, как замечали в главном оперативном управлении Генштаба, было инициировано США. Вашингтон, по данным российского ведомства, этим пытался остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дэр-Эз-Зора». В Пентагоне позже эти обвинения отвергли. США, как заявили в американском военном ведомстве, не поддерживали наступление террористов из «Джабхат ан-Нусра».

 
 
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На видео раздаются звуки выстрелов и видны взрывы. Голос за кадром в этот время утверждает, что боевики "ведут минометный обстрел со всех сторон", и удары "ложатся...

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