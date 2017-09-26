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В Иракском Курдистане заявили о победе сторонников независимости
26.09.2017 23:58 — Новости Мира | Tut.by
Президент регионального правительства Курдистана в Ираке Масуд Барзани заявил, что на прошедшем
Он призвал правительство Ирака вступить с курдским правительством в «серьезный диалог» вместо того, чтобы «угрожать».
«Возможно, нам предстоит столкнуться со многими трудностями, но мы сможем их преодолеть», — приводит агентство слова Барзани. Он также призвал мировые державы с уважением отнестись к «воле миллионов», проголосовавших на референдуме.
По данным курдского портала Rudaw, по состоянию на 21.15 по минскому времени по итогам подсчета 3,4 млн бюллетеней побеждают сторонники независимости: 91,83 против 8,17%. Всего в курдских регионах страны проживают около 4,6 млн человек. Окончательные результаты курдское правительство намерено огласить в среду, 27 сентября.
Референдум состоялся в понедельник, 25 сентября, на некоторых участках голосование было продлено на час. Жителям Иракского Курдистана предстояло ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы эта территория стала независимым государством.
В Багдаде отказались вести переговоры с курдским правительством по результатам «неконституционного» референдума, передало Reuters слова премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади.
В Турции, на территории которой также проживают курды, пригрозили Иракскому Курдистану
Москва выступает за сохранение территориальной целостности Ирака, это важно для стабильности и безопасности всего Ближневосточного региона, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Президент регионального правительства Курдистана в Ираке Масуд Барзани заявил, что на прошедшем референдуме победу одержали сторонники независимости региона.
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