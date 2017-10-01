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Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчас

01.10.2017 23:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Переговоры с КНДР не давали искомых результатов на протяжении последних 25 лет и не способны дать их и сейчас. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало в течение 25 лет. Почему бы ему сработать сейчас? Потерпели провал [Билл] Клинтон, [Джордж] Буш и [Барак] Обама. Я не потерплю провала", - написал американский лидер в своем Twitter.

"Человеком-ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына.

Президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама находились у власти в США с января 1993 года по январь 2017 года.

 
 
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