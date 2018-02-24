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МИД России: Киев намерен решать конфликт на Юго-Востоке Украины только силой
24.02.2018 10:50 — Новости Мира | Tut.by
Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой, заявили в МИД РФ в субботу.
«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой „реинтеграции Донбасса“. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в комментарии, опубликованном на
По мнению внешнеполитического ведомство России, принятие данного закона угрожает европейской стабильности и безопасности.
«Практическое применение этого закона [о реинтеграции Донбасса] грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», — отмечается в документе.
Закон о реинтеграции Донбасса
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал закон попыткой перечеркнуть Минские соглашения. По мнению главы российского ведомства, этот документ подстрекает к применению силы.
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Внешнеполитическое ведомство России также рассчитывает, что "западные кураторы" Киева смогут не допустить претворения в жизнь гибельного для Украины сценария,...
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