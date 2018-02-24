МИД России: Киев намерен решать конфликт на Юго-Востоке Украины только силой

Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой, заявили в МИД РФ в субботу.



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«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой „реинтеграции Донбасса“. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

По мнению внешнеполитического ведомство России, принятие данного закона угрожает европейской стабильности и безопасности.

«Практическое применение этого закона [о реинтеграции Донбасса] грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», — отмечается в документе.

Закон о реинтеграции Донбасса был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля. В соответствии с законом территории неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей признаются оккупированными с 20 февраля 2014 года Россией. В документе прописано право Киева предпринимать необходимые действия, в том числе военные, чтобы противостоять «агрессии».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал закон попыткой перечеркнуть Минские соглашения. По мнению главы российского ведомства, этот документ подстрекает к применению силы.