ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД России: Киев намерен решать конфликт на Юго-Востоке Украины только силой

24.02.2018 10:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой, заявили в МИД РФ в субботу.


Фото: Reuters

«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой „реинтеграции Донбасса“. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

По мнению внешнеполитического ведомство России, принятие данного закона угрожает европейской стабильности и безопасности.

«Практическое применение этого закона [о реинтеграции Донбасса] грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», — отмечается в документе.

Закон о реинтеграции Донбасса был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля. В соответствии с законом территории неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей признаются оккупированными с 20 февраля 2014 года Россией. В документе прописано право Киева предпринимать необходимые действия, в том числе военные, чтобы противостоять «агрессии».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал закон попыткой перечеркнуть Минские соглашения. По мнению главы российского ведомства, этот документ подстрекает к применению силы.

 
 
Ссылка на источник 204
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешнеполитическое ведомство России также рассчитывает, что "западные кураторы" Киева смогут не допустить претворения в жизнь гибельного для Украины сценария,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп признался в попытках спрятать лысину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика