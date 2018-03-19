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Трамп запретил американцам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте

20.03.2018 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп запретил в понедельник согражданам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте El Petro.


Иллюстрация: hardwaresfera.com

«Осуществление каких-либо транзакций физическими и юридическими лицами США или на территории США в криптовалюте, выпущенной правительством Венесуэлы, запрещено с сегодняшнего дня», — отметил он в подписанном исполнительном указе, который распространен Белым домом.

Как отмечается в документе, такая мера призвана не позволить «режиму [президента Николаса Мадуро] обойти введенные Соединенными Штатами [в отношении Венесуэлы] санкции». Трамп предупредил, что «любой сговор с целью нарушить данный запрет» будет преследоваться по закону.

El Petro — венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Мадуро сообщил, что инвесторы выразили желание приобрести El Petro на $ 735 млн. Он разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в El Petro за все их услуги, включая покупку топлива, кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также за услуги в сфере туризма.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента страны, по итогам прошлого года инфляция превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.

10 января Национальная ассамблея Венесуэлы объявила недействительным решение властей о выпуске криптовалюты. Депутат Карлос Валеро тогда назвал ее введение мошенничеством и усомнился, что она решит проблемы инфляции. Это не остановило правительство страны, так как однопалатный парламент фактически утратил роль высшего законодательного органа после созыва в конце июля прошлого года Конституционной ассамблеи, в которой нет представителей оппозиции.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Президент США предупредил, что любой сговор с целью нарушить данный запрет будет преследоваться по закону.
 
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