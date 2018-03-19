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В Польше объяснили, почему Дуда не поздравил Путина с переизбранием

20.03.2018 13:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Польши Анджей Дуда принял решение не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом в эфире RMF FM заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, Дуда не считает текущий момент хорошим для поздравлений. Он также не исключил возможности, что польский президент направит Путину поздравительную телеграмму после инаугурации.

Ранее официальный представитель Белого дома США Хоган Гидли заявил, что в расписании ведомства не было поздравительного звонка Владимиру Путину.

Между тем, как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отсутствие поздравлений от Трампа Москва не считает недружественным шагом.

«Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо. Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам — не нужно здесь ничего сгущать. И, наконец, утро вечера мудренее», — сказал Песков.

 
 
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Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Дуда не считает текущий момент хорошим для поздравлений.
 
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