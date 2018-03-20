ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киев взыскал с "Газпрома" в Украине "фактически все, что было"

20.03.2018 23:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Украинский Минюст взыскал около 100 млн грн ($ 3,8 млн) с «Газпрома» за счет активов российской компании на территории Украины по делу о штрафе в $ 6,6 млрд якобы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр юстиции страны Павел Петренко.

«Мы уже взыскали часть средств — это все, что фактически было у „Газпрома“ на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн грн», — сообщил Петренко.

Речь идет о решении Хозяйственного суда Киева по иску Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 2016 года, который обязал «Газпром» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции выплатить в украинский бюджет более 171 млрд грн ($ 6,6 млрд). «Газпром» с решением не согласился и оспорил его. На прошлой неделе Киевский апелляционный суд отклонил жалобу российской компании.

Глава украинского Минюста также пообещал, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами относительно других судебных решений, в том числе по решению Стокгольмского арбитража в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — подчеркнул Петренко.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить $ 4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Президент Украины Петр Порошенко 12 марта пообещал взыскать с «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража «все до копейки».

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев в ответ на запрос РБК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина взыскала с "Газпрома" около $ 3,8 млн в рамках антимонопольного штрафа на $ 6,6 млрд. По словам главы украинского Минюста, это все, что фактически было у...
 
Новости дня
Новости в мире
 
МИД России созывает всех зарубежных послов на фоне обвинений Лондона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика