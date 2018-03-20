|
Киев взыскал с "Газпрома" в Украине "фактически все, что было"
20.03.2018 23:14 — Новости Мира | Tut.by
Украинский Минюст взыскал около 100 млн грн ($ 3,8 млн) с «Газпрома» за счет активов российской компании на территории Украины по делу о штрафе в $ 6,6 млрд якобы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом в эфире телеканала «112 Украина»
«Мы уже взыскали часть средств — это все, что фактически было у „Газпрома“ на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн грн», — сообщил Петренко.
Речь идет о решении Хозяйственного суда Киева по иску Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 2016 года, который обязал «Газпром» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции выплатить в украинский бюджет более 171 млрд грн ($ 6,6 млрд). «Газпром» с решением не согласился и оспорил его. На прошлой неделе Киевский апелляционный суд отклонил жалобу российской компании.
Глава украинского Минюста также пообещал, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами относительно других судебных решений, в том числе по решению Стокгольмского арбитража в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом».
«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — подчеркнул Петренко.
В конце февраля Стокгольмский арбитраж частично
Представитель «Газпрома» отказался от комментариев в ответ на запрос РБК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина взыскала с "Газпрома" около $ 3,8 млн в рамках антимонопольного штрафа на $ 6,6 млрд. По словам главы украинского Минюста, это все, что фактически было у...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)