Отравляющее вещество, при помощи которого в Британии отравили Сергея Скрипаля с его дочерью, будет изучать группа международных экспертов из Организации по запрещению химического оружия. В прессе тем временем появляются новые интервью с сотрудниками научно-исследовательского института, в котором было создано это вещество.



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Русская служба Би-би-си поговорила с Вилом Мирзаяновым , который работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), и первым публично рассказал о существовании отравляющего вещества нового поколения. Мирзаянов работал начальником отдела противодействия техническим разведкам и имел допуск к секретной информации.

Во вторник, 20 марта, издание The Bell опубликовало интервью с Владимиром Углевым , который участвовал в разработке отравляющего вещества. В различных социальных сетях есть несколько аккаунтов Владимира Углева, из которых следует, что он окончил в 1975 году РХТУ им. Менделеева, а затем работал в ГОСНИИОХТ.

Ранее в тот же день информационное агентство РИА Новости опубликовало интервью с Леонидом Ринком . В интервью он говорит, что работал в филиале института в Шиханах, занимая должность ведущего научного сотрудника и начальника лаборатории, и участвовал в создании отравляющего вещества. Его личность в одном из комментариев в «Фейсбуке» подтвердил Вил Мирзаянов. Кроме того, о том, что в институте был сотрудник по имени Леонид Ринк, говорит и Владимир Углев.

В деле об отравлении в 1995 году банкира Ивана Кивелиди ядом, похожим на «Новичок», фигурировал сотрудник вольского филиала ГСНИИОХТ Игорь Ринк. Ринк был осужден и получил условный срок; его судили за превышение полномочий, так как он незаконно производил опасные вещества. В интервью РИА Новости этот человек не упоминался.

Русская служба Би-би-си попыталась суммировать информацию об отравляющем веществе с учетом уже трех интервью, опубликованных в последнее время.

Что такое «Новичок», в каком виде он существует и был ли он принят на вооружение?

Владимир Углев. В 1970-х и 1980-х годах в ГОСНИИОХТ под руководством советского химика Петра Кирпичева, либо им самим были синтезированы четыре вещества: A-1972, B-1976, C-1976 и D-1980. При этом в группе Кирпичева были созданы несколько сотен модификаций этого вещества. Все они относятся к группе так называемых «Новичков», но это название появилось не в институте. Вещества были синтезированы в рамках программы «Фолиант» по заказу Минобороны СССР.

Все четыре вещества относятся к ФОС (фосфорорганические соединения) нервно-паралитического действия. Из четырех препаратов только D-1980 может быть порошком, все остальные находятся в жидком состоянии. Препарат, который сейчас называют «Новичком», был изготовлен в филиале ГОСНИИОХТ в Шиханах.

Вопреки сообщениям в прессе, созданного на его основе бинарного оружия (то есть такого, которое становится опасным только при соединении нескольких самих по себе безобидных ингредиентов), не существует.

Леонид Ринк. «Новичок» — не вещество. Это целая система применения химического оружия. Принятая в СССР на вооружение система именовалась «Новичок-5″. Без цифр название не использовалось», — говорилось в первой версии интервью с Ринком, опубликованного на сайте РИА Новости. Эта версия публикации сохранилась в сети.

Однако после публикации материала РИА Новости отредактировало интервью Ринка, и теперь его высказывание выглядит так: «в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия, которая называлась „Новичок“. Программы разработок химических боеприпасов были, но не с таким названием. После того, как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали название. Они могли дать любое».

«Среди прочих был и реестр со словом „Новичок“. В нем различные боевые системы с разными формулами и разным механизмом действия шли под номерами, например, „Новичок-1“, „Новичок-2“, „Новичок-3“. То есть, не было такого отдельно взятого вещества „Новичок“ и нет. Как не было и проекта разработок с таким названием. Это скорее система кодирования и регистрации. Абсурдно говорить о формуле „Новичка“ и о проекте с таким названием», — говорит Ринк.

По его словам, над «Новичком» работала большая группа специалистов в филиале института в Шиханах и в головном офисе в Москве.

Вил Мирзаянов. «Новичок» представляет собой следующее поколение нервно-паралитических газов, минимум, в 10 раз токсичней известного отравляющего вещества VX. Его создала группа под управлением Петра Кирпичева в филиале в Шиханах. На самом конечном этапе испытания проходили в ГОСНИИОХТ в Москве. На основе вещества было создано бинарное оружие. Оно состояло на вооружении Советской армии. Почему вещество назвали «Новичок», неизвестно.

Можно ли синтезировать «Новичок» сейчас и можно ли определить его происхождение?

Владимир Углев. Спутать образцы «Новичка» с VX нельзя, а с нервнопаралитическими веществами «Зоман» и «Зарин» — можно, но только до глубокого лабораторного анализа. Формулы, опубликованные Вилом Мирзояновым, в такой работе вряд ли бы помогли — она продолжалась бы пару лет. В Великобритании, скорее всего, есть образцы «Новичка», поскольку это вещество было синтезировано еще в 1970-х годах, и утечки информации за границу были неизбежны. По остаткам вещества в крови жертв современными методами анализа можно определить, кем и где было выпущено данное вещество. В России формула «Новичка» может быть известна, предположительно, нескольким десяткам человек.

Леонид Ринк. Создать химическое оружие на основе «Новичка» может любое государство, где есть опыт создания оружия массового поражения. В частности, его могут создать в Великобритании, Китае, США и других развитых странах. Кроме того, синтезировать это вещество может любая фармакологическая корпорация в лаборатории. Это стало возможным после публикации Вилом Мирзояновым формул, возможно, благодаря утечкам из других источников. Определить «Новичок» после отравления им возможно. В частности, это способны сделать британские специалисты. Кроме того, по составу вещества можно определить место его производства.

Вил Мирзаянов. «Новичок» можно синтезировать в крупном химическом центре, который имеет квалифицированный персонал и опыт в десятки лет по созданию химического оружия. Такие центры есть, например, в США, Китае. Синтезировать вещество могли и в Великобритании. Кроме того, полный цикл создания «Новичка» был освоен в России. Однако, в отличие от синтезирования вещества, создание химического оружия на его основе требует больших денег и труда сотен человек.

Формула вещества была опубликована Вилом Мирзаяновым, но кроме него в США переехали еще не менее пяти челове из ГОСНИИОХТ, которые обладали информацией об этом веществе. В Великобритании могли синтезировать достаточное количество вещества для того чтобы получить его масс-спектр, и сравнить с образцами, взятыми у жертв отравления.

Сложно ли транспортировать «Новичок»?

Владимир Углев. Исполнитель отравления или перевозчик не нуждался в защите. Вещество для перевозки должно было быть упаковано в удобную для боевого применения тару, в которой, скорее всего, оно находилось на каком-то носителе. Им могла быть вата, порошок либо готовые поражающие элементы. Все наружные поверхности тары должны были быть хорошо обработаны дегазирующим раствором и промыты растворителем.

Леонид Ринк. Перевезти образец «Новичка» в чемодане дочери Скрипаля (версия, о которой писали в прессе) невозможно. Она отравилась бы еще до того, как доехала до Лондона.

Вил Мирзаянов. Ингредиенты бинарного оружия можно безопасно транспортировать по отдельности, в разных тарах. Его опасно перевозить в открытом виде. Хранить ингредиенты отравляющего вещества можно в контейнере, заполненном активированным углем. В таком виде оно может храниться даже 30 лет. Через 10−15 оно теряет свою эффективность как боевое отравляющее вещество, но его можно применять для отравления людей.

Есть ли шансы выжить у Скрипаля и его дочери?

Владимир Углев. Если Сергей и Юлия Скрипаль получили значительные дозы соединения B-1976, C-1976 или D-1980, то они вероятнее всего умрут, поскольку от этих веществ не существует антидота. «С долей вероятности, близкой к 100%, могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут», — сказал Углев.

Леонид Ринк. Поскольку Сергей и Юлия Скрипаль выжили, есть вероятность того, что-либо это не было отравляющее вещество «Новичок», либо его неправильно приготовили. Есть также вероятность того, что британские специалисты использовали точно подобранный антидот.

Вил Мирзаянов. Сергей и Юлия Скрипаль не будут прикованы к постели, и даже, возможно, смогут ходить. Главная опасность, по его мнению, исходит от поражения центральной нервной системы. От смерти их спасло то, что им был введен внутривенно атропин или афин, однако из-за того, что антидот ввели слишком поздно, они уже получили необратимые поражения организма.

Кроме того, отравление могли получить и другие люди. Мирзаянов рассказал о так называемом отложенном действии вещества, последствия которого могут проявиться спустя длительное время. По его словам, присутствовавших при отравлении людей необходимо поместить в клинику и обследовать.





Глава МИД Британии — про обвинения Путина в отравлении Скрипаля, образцы «Новичка» и новые санкции