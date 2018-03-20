Одно из крупнейших российских СМИ отказалось работать в Госдуме из-за скандала с домогательствами

Медиахолдинг РБК отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике по жалобам журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Об этом сообщила пресс-служба РБК.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова.

21 марта комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналистки Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и не нашла никаких «нарушений поведенческих норм».

В комиссии отметили, что «заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов».

Русская служба Би-би-си ранее опубликовала расшифровку записи разговора Рустамовой и Слуцкого. Эта запись подтверждает слова журналистки о домогательствах депутата.

Слуцкий отвергает выдвинутые против него обвинения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эти обвинения, предложил журналисткам сменить работу, если они считают работу в парламенте опасной.