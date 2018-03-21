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В отношении Саркози открыто официальное расследование
22.03.2018 00:05 — Новости Мира | Tut.by
В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози открыто официальное расследование по делу о финансировании из Ливии его избирательной кампании в 2007 году. Об этом в среду, 21 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.
Политику грозят обвинения в незаконном финансировании избирательной гонки и получении доходов вследствие расхищения ливийских госфондов.
Саркози
Обвинения в адрес политика по данной статье выдвигались уже несколько лет назад, прокуратура начала расследование в апреле 2013 года. Один бизнесмен рассказал в интервью порталу Mediapart, что в конце 2006 или начале 2007 года он привез несколько приготовленных ливийскими властями чемоданов с пятью миллионами евро во французское министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Николя Саркози.
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Экс-президенту Франции грозят обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании и получении доходов вследствие расхищения ливийских госфондов.
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