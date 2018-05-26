Министр энергетики России: ОПЕК+ обсуждает рост добычи нефти до уровня октября 2016 года

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность вернуться к росту добычи нефти до уровня октября 2016 года в случае ребалансировки рынков. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

— Это не новая идея, мы когда продлевали в конце 2017 года, мы же говорили о таких возможностях ребалансировки рынков, — сказал министр энергетики России. — Будем смотреть. Цифры я вам сейчас не назову. От уровня октября 2016 года.

Накануне Новак и его саудовский коллега, Халед аль Фалех на полях Международного экономического форума в Петербурге сделали заявление о том, что Россия и Саудовская Аравия предложат другим странам «смягчить» действующие с начала 2017 года ограничения по добыче. Решение, возможно, будет принято уже на плановой встрече 22−23 июня в Вене. До этого момента участники соглашения будут проводить заочные консультации.

Цель сделки — снижение глобальных излишков запасов нефти до среднего за пять лет уровней достигнута, заявляли министры. По словам Новака, сейчас этот показатель находится даже на 20 млн баррелей ниже целевого уровня.

Саудовский министр также пояснял журналистам, что прирост добычи нужен не для того, чтобы распределить доли Венесуэлы, у которой добыча сильно упала, и Ирана, нефтяной экспорт которого может попасть под запрет вследствие санкций со стороны США. По его словам, рост мирового спроса и падение добычи ряда экспортеров нефти могут дестабилизировать рынок. Поэтому ОПЕК+ должен обеспечить стабильность мирового предложения. Между тем еще в апреле он говорил о том, что сделка по ограничению добычи будет действовать до конца 2018 года.

24 страны, подписавшие соглашение, прозванное журналистами ОПЕК+, договорились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. По словам Новака, по состоянию на апрель этого года страны сократили добычу даже на 2,8 млн баррелей в сутки к базовому уровню. На встрече в Санкт-Петербурге российский и саудовский министры обсудили повышение добычи на 1 млн баррелей в сутки, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Источник ТАСС в ОПЕК подтвердил, что такая цифра обсуждалась.