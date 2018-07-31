В столкновениях с мигрантами в Кале пострадали четверо полицейских

В Кале, где до 2016 года действовал один из крупнейших лагерей беженцев, продолжаются столкновения полиции с мигрантами. Местный профсоюз полицейских рассказал о тактике спланированных засад, которую применяют против патрулей.



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В городе Кале на севере Франции прошли уличные столкновения с участием мигрантов, в ходе беспорядков пострадали четверо полицейских, сообщает Europe 1 со ссылкой на источник в префектуре. Информацию о пострадавших полицейских подтверждает местное издание La Voix du Nord .

В связи с происшествием профсоюз работников полиции направил обращение к местным властям. В письме утверждается, что произошедшее является очередным примером тактики засад на полицейских, которую применяют мигранты.

Как пояснили в профсоюзе, вначале небольшая группа мигрантов привлекает внимание полицейских, совершая правонарушения. После того как группа работников правоохранительных органов оказывается вовлечена в конфликт, к месту событий подтягиваются «сотни» мигрантов, скрывавшихся неподалеку. Подобные инциденты вынуждают полицейских применять оружие, подчеркнули в профсоюзе.

Как отмечает La Voix du Nord, ни один из мигрантов, принимавших участие в столкновениях, не был задержан.

Французский город Кале привлекает мигрантов в связи с тем, что он является ближайшей к Великобритании точкой материковой Европы. Прибывающие в этот город переселенцы стремятся пересечь пролив и попасть на британскую территорию. В период обострения миграционного кризиса в Европе в Кале действовал один из крупнейших на континенте лагерей, известный под названием «Джунгли». На пике кризиса численность мигрантов в лагере, по различным оценкам, составляла от 10 до 20 тыс. Лагерь неоднократно становился центром столкновений и конфликтов приезжих с полицией. В конце октября 2016 года французские власти приступили к демонтажу лагеря и расселению его обитателей. Только за первый день эвакуировали более 2 тыс. человек. Жителей «Джунглей» расселили в 450 миграционных центров, разбросанных по всей Франции.

Несмотря на это, в Кале регулярно происходят столкновения с участием мигрантов. Так, в ноябре 2017 года при перестрелке близ католического приюта города пострадали пять человек, участие в перестрелке принимали переселенцы из Афганистана. В тот же день машина Audi A6 с мигрантами из Ирака и Афганистана совершила наезд на сотрудника полиции, после этого полицейские открыли по автомобилю огонь.