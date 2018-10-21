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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Уилла" в Тихом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

По данным метеорологов, ураган находится в 400 километрах к юго-западу от муниципалитета Кабо Корриентес на западе Мексики и движется на северо-запад со скоростью 9 километров в час. Максимальная скорость ветра составляет 185 километров в час.-0-