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Тропический шторм "Уилла" в Тихом океане усилился
22.10.2018 00:17 — Новости Мира | БелТА
Фото AFP
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Уилла" в Тихом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
По данным метеорологов, ураган находится в 400 километрах к юго-западу от муниципалитета Кабо Корриентес на западе Мексики и движется на северо-запад со скоростью 9 километров в час. Максимальная скорость ветра составляет 185 километров в час.-0-
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Уилла" в Тихом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC). По...
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