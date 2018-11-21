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В России умер начальник ГРУ

22.11.2018 06:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Руководитель главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет. Он возглавил военную разведку в 2016 году после смерти прошлого руководителя — Игоря Сергуна.


Игорь Коробов. Фото: пресс-служба Минобороны России

О смерти Коробова сообщили в минобороны. В сообщении говорится, что Коробов умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного», — заявили в ведомстве.

В минобороны подчеркнули, что деятельность генерал-полковника Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием героя России.

Глава российской военной разведки Игорь Коробов — выходец из военно-воздушных сил. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище в 1973 году. В структуре ГРУ он оказался еще в 1980-е и возглавил управление в феврале 2016 года.

С того времени российская военная разведка провела несколько громких операций, а ее руководители и сотрудники попали под санкции или оказались в центре скандалов.

Так, США обвинили ГРУ в кибератаках на серверы Демократической партии в 2016 году и в попытках вмешаться в выборы. Британские власти обвинили ГРУ в отравлении бывшего полковника управления Сергея Скрипаля и его дочери.

Позднее появилось официальное обвинение в том, что военная разведка России проводила кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства и следователей, ведущих дело о крушении малайзийского «боинга» в Донбассе.

С декабря 2016 года Коробов находился под персональными санкциями США, их ввели в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

Это не помешало ему побывать в США в 2017 году вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым и директором СВР Сергеем Нарышкиным — они встречались с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео.

ГРУ — одно из самых закрытых подразделений российской разведки. Такого количества раскрытых в течение последних двух лет агентов в современной истории службы еще не было.

Впрочем, президент России Владимир Путин, поздравляя военных разведчиков со 100-летием основания ГРУ, похвалил управление и предложил вернуть ему историческое название.

ГУ ГШ ВС или Главное управление генштаба Вооруженных сил появилось в 2010 году в результате переименования ГРУ. Аббревиатура ГУ ГШ не прижилась. «Непонятно, куда исчезло слово „разведывательное“ — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин.

Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года при загадочных обстоятельствах на своей подмосковной даче. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

При этом частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Сергун умер не 3 января в России, а погиб 1 января в Ливане. Подтверждения этой информации нет.

 
 
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В сообщении оборонного ведомства сказано, что Коробов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
 
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