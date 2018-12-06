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Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины
06.12.2018 22:32 — Новости Мира | Tut.by
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что объявление созыва объединительного церковного собора президентом Украины Петром Порошенко говорит о вмешательстве в дела церкви и нарушении Конституции. С таким заявлением патриарх выступил на заседании Межрелигиозного совета России, передает Интерфакс.
«Он нарушает Конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и религиозными процессами. Это абсолютно недопустимо», — сказал патриарх.
Он добавил, что, если бы президент России Владимир Путин заявил бы, «что вот эта церковь нам подходит», на него бы, в отличие от Порошенко, обрушилась критика. При этом, добавил патриарх Кирилл, украинский президент говорит о «европейском выборе» своей страны, тогда как для Европы важна идея светского государства и действия Порошенко там были бы незаконными.
«Нет никакого европейского выбора — есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти», — заключил патриарх.
Ранее
Власти Украины рассчитывают, что до конца года Константинопольский патриархат даст Томос об автокефалии, но для этого необходимо создать объединенную церковь и выбрать ее предстоятеля.
В РПЦ планы Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви назвали расколом и разорвали общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ.
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«Нет никакого европейского выбора - есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти», - заключил патриарх.
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