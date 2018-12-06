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Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины

06.12.2018 22:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что объявление созыва объединительного церковного собора президентом Украины Петром Порошенко говорит о вмешательстве в дела церкви и нарушении Конституции. С таким заявлением патриарх выступил на заседании Межрелигиозного совета России, передает Интерфакс.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

«Он нарушает Конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и религиозными процессами. Это абсолютно недопустимо», — сказал патриарх.

Он добавил, что, если бы президент России Владимир Путин заявил бы, «что вот эта церковь нам подходит», на него бы, в отличие от Порошенко, обрушилась критика. При этом, добавил патриарх Кирилл, украинский президент говорит о «европейском выборе» своей страны, тогда как для Европы важна идея светского государства и действия Порошенко там были бы незаконными.

«Нет никакого европейского выбора — есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти», — заключил патриарх.

Ранее Порошенко объявил, что объединительный церковный собор, на котором будет объявлено о создании в стране автокефальной поместной православной церкви, пройдет 15 декабря. По его словам, на это мероприятие приглашены иерархи Украинских православных церквей Киевского (УПЦ КП) и Московского (УПЦ МП) патриархатов, а также иерархи Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). «Московский патриархат не будет диктовать условия и решать, кто у нас канонический», — добавил Порошенко.

Власти Украины рассчитывают, что до конца года Константинопольский патриархат даст Томос об автокефалии, но для этого необходимо создать объединенную церковь и выбрать ее предстоятеля.

В РПЦ планы Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви назвали расколом и разорвали общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ.

 
 
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«Нет никакого европейского выбора - есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти», - заключил патриарх.
 
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