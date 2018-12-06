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Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе
07.12.2018 06:50 — Новости Мира | Tut.by
Вашингтон не рассматривает возможность военного ответа на обострение отношений между Россией и Украиной из-за инцидента в Керченском проливе, заявили в Пентагоне. Ранее CNN сообщал о переброске в Черное море корабля ВМС США, пишет
США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. По данным телеканала, Соединенные Штаты уже уведомили о своем намерении по дипломатическим каналам Турцию, как того требует конвенция Монтрё 1936 года.
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Вашингтон не рассматривает возможность военного ответа на обострение отношений между Россией и Украиной из-за инцидента в Керченском проливе, заявили в...
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