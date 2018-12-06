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Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе

07.12.2018 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Вашингтон не рассматривает возможность военного ответа на обострение отношений между Россией и Украиной из-за инцидента в Керченском проливе, заявили в Пентагоне. Ранее CNN сообщал о переброске в Черное море корабля ВМС США, пишет РБК.


Джозеф Данфорд. Фото: Reuters

США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил ​председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке The Washington Post.

Вместе с тем он подчеркнул, что международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря. «Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на [инцидент] в Азовском море», — заявил Данфорд.

Кроме того председатель объединенного комитета начальников штабов США подтвердил, что продолжает регулярные контакты с коллегой, начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, подобные контакты призваны сократить риск военного столкновения между двумя странами и позволяют осуществлять взаимодействие в Сирии. «Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис», — рассказал он.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. По данным телеканала, Соединенные Штаты уже уведомили о своем намерении по дипломатическим каналам Турцию, как того требует конвенция Монтрё 1936 года.

В связи с инцидентом в Керченском проливе и задержанием российскими пограничниками трех военных судов Украины, Киев ввел военное положение в десяти областях страны. 6 декабря президент Петр Порошенко сообщил, что к границе с Россией перебрасываются дополнительные воинские соединения и военная техника.

 
 
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Вашингтон не рассматривает возможность военного ответа на обострение отношений между Россией и Украиной из-за инцидента в Керченском проливе, заявили в...
 
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