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Хоккеист Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим в Магнитогорске
09.01.2019 22:38 — Новости Мира | БелТА
Евгений Малкин. Фото NHL
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме Магнитогорска. Такая информация размещена на сайте российского клуба "Металлург" (Магнитогорск), сообщает БЕЛТА.
Один из лучших нападающих Национальной хоккейной лиги - воспитанник местной школы. Евгений Малкин решил поддержать земляков, так как в детстве жил на той же улице (ул. Карла Маркса), где произошла трагедия.
Взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом...
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