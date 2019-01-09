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Хоккеист Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим в Магнитогорске

09.01.2019 22:38 — Новости Мира | БелТА  
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Хоккеист Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим в Магнитогорске
Евгений Малкин. Фото NHL

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме Магнитогорска. Такая информация размещена на сайте российского клуба "Металлург" (Магнитогорск), сообщает БЕЛТА.

Один из лучших нападающих Национальной хоккейной лиги - воспитанник местной школы. Евгений Малкин решил поддержать земляков, так как в детстве жил на той же улице (ул. Карла Маркса), где произошла трагедия.

Взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, в результате чего обрушился один из подъездов. Трагедия унесла жизни 39 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин оказал помощь на 4 млн. российских рублей пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом...
 
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